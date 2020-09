An diesem Wochenende fällt die Vorstellung des Zimmertheaters in der Speyerer Heiliggeistkirche am 12. September „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“ mangels Nachfrage leider aus.

Volles Programm ist dann aber am kommenden Wochenende. Am 17. September ab 20 Uhr können sich die Jazz-Liebhaber wieder auf Zimmer Rumble Jam Theater freuen, allerdings auch in der Ausweichspielstätte, der Heiliggeistkirche in der Johannesstraße. Trotz „Eintritt frei - Hut steht dabei“ ist eine Anmeldung mit Kontaktdaten beim Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, 06232 72018 erforderlich. Selbstverständlich werden die üblichen, mit der Stadt Speyer abgesprochenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen eingehalten sowie eine mobile Lüftungsanlage zum Einsatz gebracht. Bei der Jazz Session wirken mit: Gast: Astrid Tischmeyer (Voc), Johannes Hoffmann (Git), Moritz Erbach (Fender Rhodes), Hans-Joachim Grieb (Bass) und Hering Cerin (Snare).

Am 18. September um 20 Uhr erzählt Hedda Brockmeyer in einer Inszenierung von Wolfgang Bachtler, dass der Untergang Trojas zu einem zeitlosen Symbol und Beispiel von Kriegstreiberei und Machtgier wird. Das Theater in der Kurve aus Neustadt zeigt das Stück „Die schöne Helena - Plädoyer für eine Schlampe“ des mehrfach in Spanien ausgezeichneten Autors De Miguel del Arco. Die schöne Helena packt aus. Im „großen Schlampentribunal“ stellt sie ihre ganz eigene Version der Geschichte dar. Sie soll Schuld sein am Untergang Trojas? Am berühmtesten Krieg der Geschichte? Große Helden der griechischen Mythologie bekommen eine Menge Fett weg, inklusive ihres Vaters Zeus.

Am 19. September legt dann Rena Schwarz ihre Sicht des Älterwerdens dar. Nach dieser niveauvollen Alltagssatire mit dunkelgrauem Humor weiß das Publikum, dass Scheitern nie so lustig war wie jetzt. Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie geht es von der Ursachensuche über Stuhlkreis-Erfahrungen bis zu Beziehungs-Tipps der Kanzlerin.

Kartenverkauf sowie Anmeldung mit Kontaktdaten erfolgen im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 72018. Infos: http://www.zimmertheater-speyer.de