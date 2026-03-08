Zum 14. Mal hat der Speyerer Serviceclub Kiwanis mit „Literatur und Genuss“ eine Benefizveranstaltung für bedürftige Speyerer Kinder veranstaltet. Autor Henning Ahrens las.

Der Roman über Bewohner eines Örtchens im Westen der Normandie, die sich allesamt in der zweiten Lebenshälfte befinden, lässt nichts aus. Ahrens thematisiert die deutsch/französische Geschichte, Besatzung und Resistance ebenso wie Leidenschaften und Weisheiten seiner Protagonisten. Hätte er gewusst, welche Bedeutung der Abend in Speyer für Veranstalter und Publikum habe, wäre er im Anzu gekommen, entschuldigt sich der Autor für sein hemdsärmeliges Auftreten. Niemand nimmt ihm sein Outfit übel, sind die Besucher doch mehr an seiner Literatur interessiert. Und an dem guten Zweck, für den der Abend im Speyerer Alten Stadtsaal gedacht ist. Künftige Erstklässler aus bedürftigen Familien erhalten jeweils eine gefüllten Schulranzen von Kiwanis. Das hat auch für Ahrens große Bedeutung.

Der Autor, auch Anfang 60, schwärmt von einem kleinen Restaurant in der ländlichen Normandie und empfiehlt jedem Frankreich-Reisenden einen Besuch. Allerdings nicht ohne Gummistiefel. „Die sind dort wichtiger als jeder Verbandskasten“, erklärt er. Ahrens muss es wissen, hält es sich so oft es geht in der Normandie auf.

Charmanter Vortrag

Er erzählt von Einheimischen, die er so oder so ähnlich wahrscheinlich bei seinen Reisen getroffen hat. Die Landwirtin, den Polizisten, die Floristin oder den ehemaligen Widerstandskämpfer, der die 90 weit überschritten hat. „Nichts verbindet tiefer als geteilte Abscheu“, liest der Autor charmant vor. Dass Einzelkind zu sein die Pest ist, steht im Buch wie eine detailreiche Beschreibung von Eloise, der unfreiwillig kinderlos Gebliebenen.

Den einzigen Deutschen lässt Ahrens erst im zweiten Teil der Lesung auftreten. Gewisse Ähnlichkeiten mit Hardy Espen streitet der Autor nicht ab. Schließlich wollte auch er zunächst Comiczeichner werden wie sein Protagonist. Aber: „In Deutschland ist das noch sinnloser als Schriftsteller zu sein.“

Wie Hardy auf den Hund gekommen ist, erzählt „Zwischen Hund und Wolf“ voller Komik. Ja, eine Erbschaft kann das Leben deutlich verändern, erfahren die Zuhörer.

„Wein ist gleich Bordeaux“

Nach original französischen kulinarischen Genüssen, die Kiwanis-Mitglieder liebevoll hergestellt haben, gibt es mehr vom Roman. „Wein ist gleich Bordeaux“, liest Ahrens. „Alles andere ist bessere Jauche.“ Diese Erkenntnis hat er von Vincent, dem Schwerenöter, Genießer und leidenschaftlichen Koch. Der Autor teilt sie gerne mit dem amüsierten Publikum im Alten Stadtsaal. Schon jetzt freuen sich die Besucher auf die 15. Auflage von Literatur und Genuss für den guten Zweck, der Kiwanis auszeichnet.