Lisbania Perez hat sich in der Region als Sängern einen Namen gemacht. Mit Bildender Kunst ist sie häufig in Heidelberg vertreten. Ihre Ausstellung „Divina Mujer – Siente“ (Göttliche Weiblichkeit fühlen) zeigt sie im Feuerbachhaus.

Zu ihrer musikalischen Prominenz will Perez auch mit ihrer Malerei überzeugen. Seit 2010 malt die gebürtige Haitianerin in Deutschland. „Mein Interesse an farbenfrohen