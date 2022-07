Der Lions Club Speyer Palatina veranstaltet anlässlich seines zehnjähringen Jubiläum am Freitag, 15. Juli, um 19.30 Uhr die Lions-Summernight als Benefiz-Konzert für notleidende Menschen aus der Ukraine in der Gedächtniskirche Speyer. Das Landespolizeiorchester Rheinland Pfalz spielt in großer Besetzung unter der Leitung seines Dirigenten Stefan Grefig schwungvolle Melodien, auch viele moderne Stücke wie The Police, Robbie Williams, Sting, ABBA-Medley oder Filmmusiken. Anschließend gibt es im Außenbereich mediterranes Fingerfood und ausgesuchte Pfälzer Weine im Ausschank für ein geselliges Beisammensein im Herzen von Speyer. Karten gibt es bei der Touristinfo, EP Seidel oder dem Seyerer Buchladen sowie online unter: https://www.reservix.de/tickets-lions--2022-benefizkonzert-ukrainehilfe-in-speyer-gedaechtniskirche-am-15-7-2022/e1927673.