Bei der „Lions Summernight“ war die Speyerer Gedächtniskirche voll besetzt. Der Lions Club Speyer Palatina veranstaltete den Abend anlässlich seines zehnjährigen Bestehens als Benefizkonzert für notleidende Menschen aus der Ukraine. 5000 Euro kamen als Erlös zugunsten des Spendentopfs der Stadt Speyer für die Ukrainehilfe zusammen. Unter der Leitung von Dirigent Stefan Grefig spielte das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz in großer Besetzung schwungvolle Melodien. Whitney Houstons „I will always love you“ und Robbie Williams „Angels“ waren nur zwei von zahlreichen Glanzlichtern des Konzertabends. Nach dem Konzert gab es minutenlange Ovationen im Stehen des begeisterten Publikums. Das Landespolizeiorchester dankte mit „Amazing Grace“ als Zugabe. Auch bei dem anschließenden geselligen Beisammensein vor der Gedächtniskirche blieben noch zahlreiche Besucher und ließen den erfolgreichen Abend ausklingen.