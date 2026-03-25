Der Verein Helfende Hände hat eine Fördersumme von 10.000 Euro erhalten. Überreicht wurde der Betrag in einem Korb mit Stiften, Pinseln, Wassermalfarben und Malblöcken von Mitgliedern des Lions Club Speyer Palatina. Die Unterstützung kommt den Initiativen der Dompfarrei Pax Christi zugute, die sich für Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftshilfe in Speyer einsetzen. Lions-Präsidentin Katharina Schürer erklärte bei der Übergabe: „Mehr als 1200 Bilder haben die Grundschulkinder aus Speyer, Römerberg und Dudenhofen bei unserem Malwettbewerb eingereicht, neun Gewinnerbilder zierten die Banderolen der rund 1600 Tafeln unseres Speyerer Schutzengels 2025.“ Schürer betonte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Erlös unseres Schokoladenverkaufs die Projekte Kindertafel, Tischlein-Deck-Dich, Mittwochssuppe, Lebensmittelretter, Café Puls, Montagscafé und Weihnachtslicht unterstützen können.“ Förderanträge für die Aktion 2026 können bis Anfang April über ein Formular auf www.lc-speyer-palatina.de eingereicht werden.