Linnea Brand aus dem Speyerer Jugendstadtrat wird in diesem Jahr „Stadtradel“-Star. Das teilte die Stadt Speyer mit. Sie wird von 10. bis 30. September auf das Fahrrad umsteigen und in einem Blog über ihre Erfahrungen berichten. Auch andere Teams können sich für die Aktion noch anmelden.

Los geht die Aktion zum mittlerweile neunten Mal in der Domstadt am Freitag, 10. September, 14 Uhr, mit einer Einweihung einer neuen VRNnextbike-Station auf dem Berliner Platz. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) aus Mannheim bietet dort laut einer Mitteilung der Stadt von 14 bis 17 Uhr eine Fahrrad-Codieraktion an. Jeder, der sich zur „Stadtradel“-Aktion angemeldet hat, kann ab dann Kilometer sammeln und sie online eintragen. Wer bis zum 30. September am aktivsten ist, wird prämiert.

In die Pedale tritt in den drei September-Wochen auch Linnea Brand aus dem Speyerer Jugendstadtrat. Die 19-Jährige ist in diesem Jahr Speyers „Stadtradel“-Star und will ihre „Begeisterung fürs Radeln während der Challenge unter Beweis stellen“, teilt sie mit. Sie sagt aber auch: „Es wird trotzdem eine Herausforderung werden. Ich hoffe, noch mehr Menschen dazu bewegen zu können, öfter unsere Stadt auf dem Rad zu erkunden.“

Im Netz

www.stadtradeln.de/speyer

RHEINPFALZ-Kommentar von Anne Lenhardt: Da geht noch was!

2019 und 2020 haben 700 bis 1200 Radler in je rund 50 Teams am „Stadtradeln“ teilgenommen. 2021 ist noch Luft nach oben.

Noch 43 Tage, dann startet in Speyer die neunte Ausgabe der „Stadtradel“-Aktion. Bisher sind laut Webseite 24 Teams mit 91 Radlern angemeldet. Da geht doch noch was! Also: Für die Aktion anmelden, Autoschlüssel wegsperren, Reifen aufpumpen, Fahrradhelm aufsetzen und los. Da freut sich nicht nur das Klima. Auch der Gesundheit erweisen Sie so einen großen Dienst.