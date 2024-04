Rücktritt im Vorstand des Linken-Kreisverbands Speyer: Der stellvertretende Vorsitzende Karlheinz Erny hat sein im September 2023 angetretenes Amt nach eigener Mitteilung in dieser Woche niedergelegt.

Erny erwähnt in einer Mitteilung „unüberbrückbare Meinungsdifferenzen mit Teilen der Linken“. Er hatte schon zuletzt seinen Sitz für die Linksfraktion im Bauausschuss verloren. Erny kritisiert die Parteiarbeit vor Ort, weshalb er sich auch „zur Abklärung einiger Ungereimtheiten“ an die Bundesgeschäftsstelle gewandt habe. Erny hatte nach RHEINPFALZ-Informationen einen persönlichen Disput mit Fraktionschef Aurel Popescu. „Eine kontinuierliche Arbeit war aus meiner Sicht leider nicht mehr gegeben, Aussprachen fanden nicht statt“, schreibt er in einer Mitteilung. Parteimitglied werde er bleiben. Ob und wie er seine kommunalpolitische Arbeit fortsetze, sei offen.

Floris Wittner, Linken-Kreisparteichef, ging auf Anfrage auf Ernys Vorwürfe nicht ein. Er teilte nur mit, dass der Kreisverband einen neuen, „bestens aufgestellten“ Vorstand gewählt habe. Für Erny nachgerückt sei Wolfgang Klingel. Im Vorstand aufgehört habe auch Daniel Knäpple, der künftig die politische Bildungsarbeit der Partei in und um Speyer koordiniere. Auf ihn folgte als Beisitzerin Marianne Breiner-Schulz. Erny habe die Versammlung zum Zeitpunkt der Neuwahlen schon verlassen gehabt, berichtet Wittner. Er äußert sich zufrieden über das leicht veränderte Team: „Durch die verschiedenen Blickwinkel können wir unsere Themen besser in die Öffentlichkeit tragen.“