Für Unmut sorgen die angekündigten Produktionsschließungen bei den Firmen Mann+Hummel und TE Connectivity in Speyer. Kritik kommt unter anderem vom Stadtverband der Linken.

„Beschäftigte dürfen nicht die Verlierer von Konzernstrategien sein.“ Mit dieser Stellungnahme meldet sich der Stadtverband Speyer der Linken zu den angekündigten Produktionsschließungen bei den Firmen Mann+Hummel und TE Connectivity in Speyer zu Wort. Dort stünden innerhalb kurzer Zeit mehr als 1200 Industriearbeitsplätze vor dem Aus.

„Beide Unternehmen haben über viele Jahre erfolgreich in Speyer produziert und Profite erwirtschaftet. Trotzdem werden Produktionen verlagert oder Standorte geschlossen, weil internationale Konzerne höhere Renditen an anderen Standorten erwarten“, sagt Linken-Vorsitzender Floris Wittner. Für Die Linke Speyer zeige sich darin ein grundlegendes Problem: Nicht die Interessen der Beschäftigten oder die Verantwortung für die Region stünden im Mittelpunkt, sondern vor allem Profitinteressen und Konzernstrategien. Deshalb greife es zu kurz, nur mehr „Dialog“ und „Transparenz“ zwischen Politik und Unternehmen zu fordern. Wittner fordert „eine solidarische Antwort der Beschäftigten und der gesamten Stadtgesellschaft“.