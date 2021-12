Der Abbau des am Samstag beendeten Weihnachtsmarktes ist am Montag zügig fortgeschritten. Im Laufe des Mittwochs, 22. Dezember, wird er laut Stadtverwaltung komplett abgeschlossen. Deshalb könnten ab Donnerstag, 23. Dezember, sowohl die Busse der Linien 564, 565 und 568, als auch Taxis wieder wie gewohnt über die Maximilianstraße fahren. Auch die Einbahnregelung für den Lieferverkehr falle ab diesem Zeitpunkt weg. Berechtigte dürften dann wieder von beiden Seiten in die Fußgängerzone einfahren.