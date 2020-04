Was viele Lingenfelder befürchtet haben, ist nun offiziell: Das für Ende Juli geplante Straßenfest fällt aus. Wie Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD) und Ortskartell-Vorsitzende Lisa Krämer mitteilen, habe die Entscheidung aufgrund der aktuellen Corona-Krise so getroffen werden müssen. „Dies bedauern wir sehr“, schreiben die beiden Frauen. Das Straßenfest hätte eigentlich von 24. bis 26. Juli stattfinden sollen. „Ob und in welcher Form die Kerwe im September gefeiert werden kann, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mit den Lingenfelder Vereinen gemeinsam entscheiden“, informieren Dietrich und Krämer zudem.