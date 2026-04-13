Die Idee kam an, der Kursstart ist geglückt. Bei der Liedertafel Dudenhofen wächst die Line-Dance-Szene. Weitere Kurse starten deshalb Ende Mai.

Line Dance gilt unter Fans als die perfekte Mischung aus Rhythmus, Bewegung und Gemeinschaft, und – man braucht keinen Tanzpartner. Bei der Liedertafel 1903 Dudenhofen treffen sich jeden Donnerstag tanzbegeisterte Menschen aller Altersgruppen, um gemeinsam zu moderner oder klassischer Musik in einer Linie oder Reihe zu tanzen.

Geboren wurde die Idee des Line-Dance-Tanzkurses in einer Ausschusssitzung der Liedertafel. Um neuen Schwung in den Verein zu bringen sowie mögliche neue Mitglieder werben zu können, kam seitens Daniela Rösch, Mitglied des Deutsch-Rock-Chors der Liedertafel Dudenhofen, der Vorschlag einer Line-Dance-Gruppe auf. Die räumlichen Gegebenheiten mit dem großen Saal des Sängerheims Dudenhofen wären hierfür prädestiniert.

Für sich tanzen und doch gemeinsam

Line Dance ist eine choreografierte Form des Gesellschaftstanzes. In Reihen und kleinen Formationen entstehen Schritt für Schritt Choreografien, die Spaß machen und leicht zu lernen sind. Jeder tanzt für sich, und doch entsteht ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Viele schätzen Line Dance als Ausgleich zum Alltag: Man bleibt in Bewegung, trainiert Koordination und Konzentration und kann einfach mal abschalten. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert, die meist aus dem Bereich Country oder Pop stammen. Eine besondere Tanzerfahrung ist nicht erforderlich, lediglich Taktgefühl, Freude an Bewegung zur Musik sowie die Bereitschaft, etwas Neues zu lernen.

Bereits nach wenigen Wochen war der Vorstand bereit, das neue Projekt in die Tat umzusetzen. Ganz im Sinne des Vereinsmottos „Musik bewegt“ sollte ein neues, lebendiges Angebot entstehen. Mit Unterstützung befreundeter Vereine wie den Rhosemer Stockriewer und den Country-Line-Dancers Neuhofen wurde geplant, organisiert und vernetzt. So fand letzten Endes auch Trainerin Nicole „Nici“ Klein mit ihrem Motto „Don’t walk the line, dance it“ den Weg nach Dudenhofen. Mit einer Line-Dance-Europa- und Weltmeisterin in der Kategorie UCWDC war die Liedertafel nun für das neue Projekt bestens gerüstet.

Am 12. März startete unter ihrer Leitung eine Schnupperstunde, welche mit rund 70 Teilnehmern hohen Anklang fand. Begleitet von schwungvoller Musik, unter anderem dem Klassiker „Stand by Me“, wuchs die Begeisterung der Gruppe spürbar. Kleinere Verschnaufpausen zwischen den Übungsphasen boten Gelegenheiten zum Durchatmen und gesellschaftlichen Austausch, bevor es motiviert weiterging. Nach etwa einer Stunde intensiven Tanzens zeigten sich die Teilnehmer zwar erschöpft, aber rundum zufrieden.

Großer Zuspruch, zwei Gruppen

Auch Kursleiterin Nici zog ein positives Fazit. Nach eigener Aussage habe sie bislang noch nie eine so große Gruppe unterrichtet. Motiviert durch den Erfolg der Schnupperstunde wurde ein Kurs mit acht Trainingsstunden geplant. Mit 60 hochmotivierten Tänzerinnen und Tänzern startete die erste Line-Dance-Übungsstunde bei der Liedertafel – und das mit Erfolg. Die Stimmung war durchweg mitreißend und die Freude am gemeinsamen Tanzen groß. Übungsleiterin Nici führte die Gruppe mit Elan und steckte alle mit ihrer Begeisterung an.

Aufgrund des hohen Zuspruchs wurde der Kurs in zwei Gruppen geteilt, welche donnerstags ab 18 beziehungsweise 19 Uhr neue Choreografien einstudieren. Trainiert wird in Gruppen von zirka 30 Personen unterschiedlichen Alters, welche die Freude am Tanzen teilen.

Die Resonanz in den sozialen Medien ist groß und durchweg positiv. Aufgrund der hohen Begeisterung sind weitere Kurse in Planung, welche Ende Mai beginnen werden. Interessenten können sich jederzeit an die Liedertafel Dudenhofen wenden.

Motiviert durch den großen Zuspruch wurde zudem ein Workshop für den „International Flashmob“ am 18. April organisiert. Interessenten können sich per E-Mail an lindedance-liedertafel@gmx.de für den dreistündigen Tanznachmittag anmelden, bei dem die Choreografien zu modernen Liedern wie „Bar Song“ einstudiert werden.

Und wer nach dem Tanzen noch nicht genug hat, bleibt einfach da: vielleicht für den Deutsch-Rock-Chor am Montagabend oder für den Männerchor, denn eines ist bei der Liedertafel seit 1903 bis heute geblieben: Sie ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, sich ausprobieren und Teil einer echten Gemeinschaft werden.