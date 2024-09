Es gibt nicht so viele Speyerer, die bundesweite Institutionen leiten. Liliana Gatterer tut es. Beim Bund der Selbständigen (BDS) steht sie nicht nur an der Spitze des Landesverbands, sondern auch des BDS Deutschland. Das hatte sich nicht abgezeichnet in den 1990er-Jahren in Römerberg.

„Dann wurde ich schon wieder vorgeschlagen.“ Wenn Liliana Gatterer davon erzählt, wie sie zu ihren Ämtern beim BDS