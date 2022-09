Entenrennen und Kinder-Altstadtfest sind Höhepunkte, die zwei Jahre lang von Jung und Alt schmerzlich vermisst worden sind. Am Samstag konnten die Speyerer die Traditionsprogrammpunkte umso mehr genießen.

Die Zaubershow mit „Magic Alessandro“ lässt Kinderherzen höherschlagen, auch die von Marie (9) und Anna (7). Für den Hauptgewinn geben die Schwestern beim „Altstadt-Abenteuer“ im Innenhof des Klosters St. Magdalena alles. Sie balancieren in 50 Zentimetern Höhe ohne Netz und doppelten Boden fast ohne Hilfe, überwinden Kettcar- und Blindenparcours fehlerfrei, schlagen sich gut im Minigolf und Bogenschießen. „Ich finde hier alles schön“, sagt Marie, wie Anna Schülerin der Klosterschule.

Für das Fest hat die Familie Kuchen und Muffins gespendet. Die Backwaren stehen zwischen weiteren unzähligen süßen und deftigen Köstlichkeiten zum Verzehr bereit. Eine Nonne bietet Honig aus dem Klostergarten und Säckchen, gefüllt mit selbst gezogenem Lavendel an. Vor der Hüpfburg hat sich eine Warteschlange gebildet.

Schönheitspreise für Enten-Outfits

Kurz vor 15 Uhr leert sich dann das Kinder-Altstadtfest. Das hat weniger mit dem aufkommenden Regen als mehr mit dem Beginn des 16. Entenrennens zu tun. 1500 Lenny-Long-Skater-Enten werden unter der Salzturmbrücke zu Wasser gelassen. THW- und Feuerwehr-Männer stehen ihnen im Speyerbach in Gummihosen bei. Nass wird es inzwischen auch von oben. Den Enten ist es egal. Ihr Ziel: die 109 Meter bis zum Mittelsteg möglichst schnell und ohne Umweg zu erreichen. Startschuss. 1500 Speyerer feuern ihre Ente an.

Nicht alle Lenny Longs schaffen die Strecke unfallfrei, manche stecken fest, einige verlieren beim Kampf um Platz und Sieg an Schmuck und Farbe. Nur dem beherzten Eingreifen eines THW-Helfers ist es zu verdanken, dass am Ende jede Ente ins Ziel schwimmt. Mit 2 Minuten, 16 Sekunden hat Lenny Long Nummer 975 den diesjährigen Rekord aufgestellt. „Ich glaube es nicht, das gibt es doch nicht“: Für die Siegerfamilien Mesic und Claus nehmen Valentin und Mia Preise und Renn-Ente überglücklich entgegen. 20 Gewinner-Enten haben ihren Besitzern mit ihrem Spurt auf der Kurzstrecke hochwertige Sachpreise, zahlreiche Pool-Nudeln und Brotdosen eingeschwommen. Fünf Schönheitspreise gehen an Enten, die in lila Lack, im Ananas-Look oder mit Häkelmütze zum Wettbewerb angetreten sind.

„Das Entenrennen würden wir auch ohne Altstadtfest veranstalten“, ist sich THW-Ortsbeauftragter Jan Görich nach getaner Tat zur RHEINPFALZ sicher. „Aber mit Altstadtfest ist es doch am schönsten.“