Die Teilnehmer wollen auf die schwere Multisystemerkrankung ME/CFS aufmerksam machen und fordern den Ausbau von ambulanter, pflegerischer und aufsuchender Versorgung.

Rund 300 Teilnehmer sind am Samstag zur Liegenddemo vor dem Speyerer Dom gekommen – der veranstaltenden Initiative zufolge eine Verdopplung gegenüber der Auflage im Vorjahr. Ihr Ziel: mehr Aufmerksamkeit für die schwere Multisystemerkrankung ME/CFS zu wecken. Sie fordern unter anderem den Ausbau ambulanter, pflegerischer und aufsuchender Versorgung sowie von Entlastungsangeboten für Angehörige. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis (SPD) sagten am Mikrofon Unterstützung zu. Die emotionale Rede von Simone Fritsch, Mutter eines betroffenen Sohnes, ging vielen Teilnehmern unter die Haut. „Ich hatte so viele wundervolle Gespräche voller Interesse und Anteilnahme, habe gelacht und geweint und vor allem habe ich mich verstanden gefühlt! Schön, dass es euch gibt“, zitiert der Speyerer Physiotherapeut Jens Zschocke, Pressesprecher der Initiative Liegenddemo Speyer, eine Betroffene.