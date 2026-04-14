Auf dem Domplatz in Speyer findet am Samstag, 9. Mai, 10 bis 12 Uhr, die zweite Liegenddemo für Menschen statt, die unter der Multisystemerkrankung ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom), dem Post-Covid- oder dem Post-Vac-Syndrom leiden.

Mit bundesweiten Protesten in rund 30 Städten wollen Betroffene, Angehörige und Unterstützer zwischen dem 8. und 12. Mai auf „eine Erkrankung aufmerksam machen, die noch immer massiv unterversorgt ist“, wie die Veranstalter melden. Die Krankheit ME/CFS könne mit einer Vielzahl schwerer Symptome einhergehen, darunter kognitive Einschränkungen, Schmerzen, Schlafstörungen, Kreislaufprobleme und neurologische Beschwerden. In schweren Fällen seien Betroffene haus- oder bettgebunden, teils vollständig pflegebedürftig und hochgradig reizempfindlich.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, gab es nach Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) im Jahr 2023 rund 620.000 Behandlungsfälle mit der Diagnose ME/CFS. Die Krankheit trete häufig nach Infektionen auf, etwa nach dem Epstein-Barr-Virus, der Influenza oder Corona (SARS-CoV-2). Ein Teil der Long-Covid-Betroffenen entwickele ME/CFS als schwere postinfektiöse Folgeerkrankung.

Mit der Liegenddemo in Speyer verbinden die Veranstalter gesundheitspolitische Forderungen wie eine stärkere biomedizinische Forschung, den Aufbau spezialisierter Kompetenzzentren und Ambulanzen, die Verankerung von ME/CFS in der medizinischen Aus- und Fortbildung, eine bundesweite Aufklärungskampagne sowie eine bessere ambulante Versorgung.