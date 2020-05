Ein Täuschungsversuch hat am Dienstag, 19.55 Uhr, einen Lieferauto-Fahrer nicht vor Strafe bewahrt. Laut Polizei hatte er auf einer Lieferfahrt beim Einparken in der Altstadt mit seinem Wagen ein geparktes Fahrzeug gestreift. Als Augenzeugen ihn darauf angesprochen und die Polizei verständigt hätten, habe er sich wieder ans Steuer gesetzt – vorgeblich um eine Parklücke zu suchen. Er entfernte sich jedoch laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Beamte hätten ihn kurz darauf entdeckt und bei der Kontrolle festgestellt, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er habe nicht mehr weiterfahren dürfen und eine Blutprobe abgeben müssen. Am Dienstag, 12.55 Uhr, hatte die Polizei in Speyer-Nord schon einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 56-Jährige sei mit einem Atemalkoholwert von 2,13 Promille bei einer Kontrolle erwischt worden.