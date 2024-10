Das Frankfurter Start-up „CloudEatery“ expandiert mit seinem Lieferrestaurant „Noko Noko“ nach Speyer. Seit 10. Oktober werden aus der Domstadt Bowls, Salate, Wraps und mehr ausgeliefert, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Besonderheit: „Noko Noko ist ein Lieferrestaurant und eröffnet keine neuen physischen Standorte, sondern kooperiert mit lokalen Partnerrestaurants“, heißt es in der Meldung. Damit werde lokale Gastronomie unterstützt. In Speyer wird mit „La Mia Pizza“ in der Petschengasse 2a zusammengearbeitet. Bestellt werden könne über den Essenslieferanten Lieferando.

Das Liefergebiet von der Petschengasse aus umfasse neben Speyer etwa Schifferstadt, Otterstadt, Waldsee und Dudenhofen. Auch eine Abholung der Speisen sei möglich. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr. Weitere Kooperationen hat Noko Noko in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und Köln