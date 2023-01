Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, bei dem der Fahrer eines Lieferdiensts einen Elfjährigen gefährdete und diesen anschließend noch bedrohte und beleidigte. Der Junge wollte offenbar am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Speyerer Ludwig-Uhland-Straße, an der Einmündung zum Rainer-Maria-Rilke-Weg, einen Zebrastreifen überqueren, als ein Transporter eines Lieferdiensts mit hoher Geschwindigkeit näher kam. Da der Fahrer keine Anstalten machte langsamer zu fahren, musste der Elfjährige sich beeilen, auf die andere Straßenseite zu kommen, um nicht angefahren zu werden. Danach bremste der Lieferwagen ab, der Fahrer stieg aus und zeigte dem Jungen, begleitet von unflätigen Beleidigungen, bedrohlich die Faust. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen blau-weißen Transporter und setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.