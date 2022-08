Fee Badenius und Matthias Binner kommen am 2. September in „Ulis Wohnzimmer“ im philipp eins in Speyer zum– Auftakt der neuen Saison bei dieser Reihe.

Am Freitag, 1. September, 20 Uhr, ist im philipp eins die 16. Ausgabe der Songwriter-Show „Ulis Wohnzimmer“ in Speyer. Der Gastgeber und Songwriter Ulrich Zehfuß aus Speyer präsentiert dabei mit Fee Badenius und Matthias Binner zwei feste Größen der Singer-Songwriter-Szene in der Domstadt.

Hintergründige Texte, akustische Musik, Blicke hinter die Kulissen des Künstlerdaseins und jede Menge Abwechslung und Unterhaltung: Die Songwriter-Show Ulis Wohnzimmer präsentiert Liedermacherinnen und Liedermacher auf eine erfrischend andere Art. Songwriter und Gastgeber Ulrich Zehfuß rahmt mit eigenen Songs den Abend ein und rollt für seine Gäste in Speyer den roten Teppich aus.

Fee Badenius ist eine Künstlerin, die verzaubert. Ihre Heimat und ihr Lebensmittelpunkt ist das Ruhrgebiet, welches ihr Leben geprägt hat und wovon sie in ihren mitreisenden Bühnenshows gerne erzählt. Die Singer-Songwriterin besticht durch eine einzigartige Bühnenpräsenz. Ihre Lieder – stets irgendwo zwischen Zartheit und Stärke, Witz und Melancholie – bestechen sowohl musikalisch als auch textlich.

Feiner Humor

Für ihre Werke wurde Fee Badenius bereits mit zahlreichen Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Ihr feiner Humor und ihre authentisch sympathische Art machen ihre Live-Auftritte zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ihr letztes Album „Superheldenteam“ erschien 2020 bei Retter des Rocks Records. Ihre Alben nahm sie mit der Unterstützung ihrer drei Musiker-Kollegen auf, hat inzwischen aber auch Solo-Liveauftritte.

Der 1972 in Westberlin geborene Matthias Binner ist ein Allrounder und hat in der Welt der Kleinkunst und des Theaters seine Bestimmung gefunden. „Seit es Menschen gibt, singen sie Lieder!“, betont Binner und tut das selbst mit einem großen Selbstverständnis. Der Schüler Christof Stählins erzählt in seinen Chansons über die Dinge des Alltags. Dabei begeistert er mit einer subtilen Nachdenklichkeit gepaart mit Melodien mit Ohrwurm-Potential. Bereits 2020 stellte der Berliner in Speyer live sein Bühnenprogramm „Unbeirrbar sein“ vor, welches 2022 als Album erscheinen wird.

„Alle Monde“

Der nächste Abend ist am 18. November mit Magdalena Ganter und Bastian Bandt. Zuletzt gemeinsam mit Caethe als „Mockemalör“ bundesweit erfolgreich, stellte sich Magdalena Ganter 2021 einer neuen Herausforderung: Ihr erstes Soloalbum „Chanson Noir“ erschien – und wurde gefeiert, unter anderem mit ersten Plätzen auf der deutschen Liederbestenliste.

Bastian Bandt, der Liedermacher aus der Uckermark, hat schon einige Alben auf dem Buckel – doch sein neuestes Werk „Alle Monde“ brauchte ihm eine besondere Ehre ein, den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“, auf dem er sich als gereifter Liederdichter zeigt, der sich sein Land und seine Geschichte zurückgeholt hat.

Am 17. Februar kommen Gringo Mayer und Marie Diot ins philipp eins nach Speyer. Er eroberte die Herzen und Bühnen der Metropolregion im Sturm: Gringo Mayer singt wie sein Pfälzer Schnabel ihm gewachsen ist zu sanften Bluesrock-Klängen von der Liebe und dem Leben seiner Heimatstadt Ludwigshafen.

Im Norden ist ein neuer Stern am Liedermacherhimmel aufgegangen: Marie Diot aus Hannover. Sie singt über die Dinge, die im Leben passieren – wie Liebe und Fischvergifttung, was naturgemäß oft sehr lustig ist unxd manchmal melancholisch. Ihre Auftritte sind Gesamtkunstwerke aus skurilen Ansagen, Musik zwischen Indiepop und Chanson.

Spitzbübisch und tiefenlastig

Am 5. Mai sind Sebastian Krämer und Barbara Greshake in Speyer. Spitzbübisch und tiefenlastig gräbt sich Krämers Klavierspiel in die Seele, während seine Stimme nonchalant mit dem Verstand spazieren geht. Behängt mit allen Preisen, die es gibt, zuletzt dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik 2021 für „Liebeslieder an meine Tante“, fragt er sich: „Wohin mit der Medaille?“

Barbara Greshake aus Hamburg malt gestochen scharfe Bilder, schreibt schnörkellose, kluge Texte. Das ist Deutschpop in seiner reinsten Form: Stimme und Gitarre, in nordischer Kombination. rhp/rg

Info

Tickets für die vier Abende in „Ulis Wohnzimmer“ in dieser Saison im philipp eins in Speyer gibt es im Internet unter www.mein-event.shop.