Die Auslieferung von Adventsmenüs durch das Technik-Museum Speyer findet eine Fortsetzung: Mit Unterstützung von Freunden des Hauses werden am Samstag, 13. Februar, zwischen 10 und 14 Uhr „Valentins-Menüs“ stilvoll in allzeit einsatzbereiten Jeeps corona-konform bis zur Haustür von Bestellern gebracht. „Romantische Dates im Lieblingsrestaurant sind dieses Jahr zwar nicht möglich, aber mit den leckeren Valentins-Menüs für zu Hause bieten die Köche des Technik-Museums Speyer eine kulinarische Alternative“, teilt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler mit. „Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, ermöglichen die Museen mit ihren frisch zubereiteten Menüs ein romantisches Abendessen in den eigenen vier Wänden.“ Die beiden vakumierten Fünf-Gang-Menüs für zwei Personen, eine Variante mit Hähnchenroulade und eine vegane mit Fleischersatz, kosten inklusive einer Flasche Sekt Chevalier jeweils 70 Euro und können bis Mittwoch, 10. Februar, unter der mailto: c.vanvliet@technik-museum.de oder unter Telefon 06232 6708-43 bestellt werden. Unter https://speyer.technik-museum.de/de/restaurant sind die vollständigen Menüs zu finden; Anleitungen zur Zubereitung, im Wesentlichen das Erhitzen, liegen den Speisen bei. Die Gerichte werden in den Museumsküchen zubereitet. Dazu gehört die Spezialität von Koch Mike Antonio Pische: handgemachte sardische Ravioli (Culurgiones). Die Auslieferung übernehmen die Mitglieder der Cosplay-Gruppe Umbrella Corporation Hive Palatinate um den Römerberger Jörg Hefele sowie Peter Müller vom Jeep-Stammtisch Speyer. Übrigens: Die Kult-Marke Jeep feiert in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen.