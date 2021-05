Wie wird eigentlich die Zeitung gemacht? Einmal im Monat berichten Mitglieder der Lokalredaktion Speyer in dieser Rubrik über den Arbeitsalltag, neue Entwicklungen und andere Themen von „hinter den Kulissen“. Heute geht es um die Besonderheiten im Büroalltag der RHEINPFALZ-Lokalredaktion.

Kennst du eine, kennst du alle – 13 Lokalredaktionen der RHEINPFALZ. Zumindest dachte ich das lange. Doch nach sechs Wochen an meinem neuen Schreibtisch nur einen Steinwurf von Dom und Altpörtel entfernt weiß ich es besser: Es tickt halt doch jede Lokalredaktion anders. Klar, die tägliche Arbeit ist vergleichbar, egal, ob man in Bad Dürkheim, Frankenthal, Kaiserslautern oder Kusel sitzt. Wir fahren den Laptop hoch, checken unsere E-Mails, schreiben viele E-Mails, gehen ans Telefon, wenn sich Leser melden und nehmen den Hörer auch gerne selbst in die Hand, wenn wir Antworten auf unsere Fragen haben wollen. Wir gehen raus in die Stadt, schauen uns Parkhaus-Baustellen, Kathedralen und Universitäten von innen (und oben) an. Zumindest sahen meine ersten Wochen so aus. Aber da ist noch so viel mehr.

Es sind die kleinen Dinge, die die Arbeit in Speyer von meiner letzten Stelle unterscheiden. Statt um 10.30 gibt’s die Konferenz hier erst um 16 Uhr, und statt darüber zu sprechen, was heute ansteht, reden wir nun über die Dinge, die wir bis zur Tea-Time schon geschafft haben. Wir kontrollieren Überschriften, Bildunterzeilen und sprechen darüber, welche Artikel wann am Abend und nächsten Morgen bei Facebook gepostet werden. Das läuft dann etwa so: Mein Kollege sagt „Der geht um 6 auf 1.“ Und ich verstehe erst mal nix. Also am Anfang. Mittlerweile weiß ich, was er mir mit dem in der Speyerer Lokalredaktion gängigen Jargon sagen will: Der Artikel soll morgen früh um 6 Uhr an erster Position auf der Speyerer RHEINPFALZ-Webseite auftauchen. Wie das geht, weiß ich zum Glück schon lange.

Autos und Abholdienste

Und mittlerweile weiß ich auch, wie’s in Sachen Mittagessen läuft: Pünktlich um 13 Uhr knurren die Mägen zweier Kollegen, die sich immer treu für die Mittagspause zusammenschließen. Dann geht entweder schnell der Flyer vom Lieblingsitaliener im Büro um, weil jemand Penne Arrabiata erwähnt hat und plötzlich alle Kollegen Hunger auf Pasta haben. Oder binnen Sekunden werden die Jacken angezogen und wird der gemeinsame Gang zum Abhol-Laden des Vertrauens angetreten. Lecker ist es trotz Corona-bedingt getrennten Verzehrs jedenfalls immer und die Liebe (zur Arbeit und dem Arbeitsplatz) geht sicherlich auch durch den Magen.

Und so schnell wie beim Mittagessen besorgen sind wir Speyerer auch in einem anderen Punkt: beim Parkplatzräumen. Der ist an der Redaktion nämlich knapp bemessen. Weil wir alle kleine Autos haben, passen auch mal vier Wagen hintereinander. Zumindest solange, bis der Kollege, der am frühesten ins Büro kommt, wieder los muss.

Die Autorin

Anne Lenhardt, 30, ist seit April Mitglied der Speyerer Lokalredaktion und für die Stadtberichterstattung zuständig. Zuvor war sie zweieinhalb Jahre lang als Redakteurin für die Kultur und die Umlandgemeinden in Frankenthal zuständig. Kontakt: anne.lenhardt@rheinpfalz.de.