Am Montag, 20. März, gibt es die Möglichkeit, den Dom in besonderem Licht zu erleben. Bei gutem Wetter scheint am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche die Sonne durch das runde Fenster der Apsis bis zum in 110 Meter entfernten romanischen Hauptportal.Das Domkapitel lädt dazu ein, zur frühen Morgenstunde ab 6.15 Uhr in den Dom zu kommen und das besondere Lichtphänomen im Rahmen einer Andacht zu erleben. Gestaltet wird diese von Domkapitular Franz Vogelgesang und Domorganist Markus Eichenlaub. Mit einem geistlichen Impuls und meditativer Orgelmusik verstärken sie die besondere Stimmung, die an diesem Morgen im Dom herrscht. Um 7 Uhr besteht die Möglichkeit, die Frühmesse zu besuchen.

An der Tag-und-Nacht-Gleiche sind der lichte Tag und die Nacht genau gleich lang. Für die Menschen hat dieser Tag bereits seit Urzeiten eine besondere Bedeutung, diente er doch als wichtiger Orientierungspunkt im Jahreskalender. Im Dom, der nach Osten hin ausgerichtet ist, lässt sich bei wolkenloser Wetterlage an diesem Tag ein besonderes Lichtphänomen beobachten: die Strahlen der aufgehenden Sonne fallen durch die runde Fensteröffnung der Apsis auf das Portal am anderen Ende des Doms. Ein Schauspiel, das nun Jahr für Jahr Menschen bereits zu sehr früher Stunde in den Dom zieht.