Anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine lädt das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer zu einer Lichterkette unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg“ am Freitag, 24. Februar, um 18 Uhr auf der Maximilianstraße (Treffpunkt: St. Georgsbrunnen/Alte Münze) ein. „Wir wollen gemeinsam ein Zeichen der Solidarität an unsere Mitmenschen senden, die sich auf der Flucht befinden, in Kriegsgebieten ausharren müssen oder sich für demokratische Grundrechte einsetzen – egal ob in der Ukraine, in Syrien, im Jemen oder im Iran“, teilen die Organisatoren mit. Die Kette soll auf der Fahrspur der Maximilianstraße St. Georgsbrunnen, Dom und Altpörtel verbinden. Gemeinsam wird zweimal das Lied „Sag mir, wo die Blumen sind“ gesungen und im Anschluss eine Gedenkminute für die Opfer des Kriegs abgehalten. Mitgebrachte Lichter müssen brandsicher, also Kerzen in Windlichtern oder elektrische Lichter, sein. Während der Lichterkette ist die Maximilianstraße für den Verkehr gesperrt. Um 18.30 Uhr schließt sich ein Friedensgebet im Dom an, zu dem auch das Bistum Speyer, die Dompfarrei, die Evangelische Landeskirche und die Protestantische Gesamtkirche einladen. Unter Leitung von Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Oberkirchenrat Markus Jäckle werden Geflüchtete aus der Ukraine in die Gestaltung eingebunden. Liedtext und weitere Informationen zur Lichterkette unter: www.buendnis-speyer.de.