Zum zweiten Mal ist am Sonntag, 20. März, 19 Uhr, eine Lichterkette in der Maximilianstraße in Gedenken an die Menschen an die Ukraine angekündigt. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage als Mitveranstalter hat dafür den Zeitplan konkretisiert. Um 19 Uhr verteilen sich laut Organisatorin Sabrina Albers die Teilnehmer vom Georgsbrunnen aus zwischen Dom und Altpörtel. Von 19.05 bis 19.10 Uhr erklingen die Kirchenglocken, danach folgt eine Schweigeminute, dann singen alle das Lied „Imagine“ von John Lennon, wahrscheinlich zweimal, so Albers.

Anders als bei der Kundgebung vor 14 Tagen würden die Busse umgeleitet, sodass die Teilnehmer die nördliche Hälfte der Fahrbahn nutzen dürften.