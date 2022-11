Das Jahr befindet sich auf der Zielgeraden, und eine Vielzahl an Menschen begleiteten es am Montagabend zur Eröffnung des Speyerer Weihnachtsmarktes auf dem Geschirrplätzel auf dem Weg zur letzten Etappe. Lichterglanz und Lebkuchenduft, Glühwein und Grillwurst – die Schausteller haben angerichtet und freuen sich auf die Gäste bis zum 8. Januar 2023.

Für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) war der Auftakt zum vorweihnachtlichen Miteinander der Auftakt für eine Zeit, in der trotz aller Hektik Momente gefunden werden sollen, um zur Ruhe zu kommen. „Gerade nach den herausfordernden Wochen und Monaten ist es wichtig, zur Besinnlichkeit zurückzukehren“, betonte sie. Im Besonderen nahm Seiler die Menschen in den Blick, die das Leben in Familie und Freundeskreis ausmachen. „Ich hoffe, dass wir etwas von der Weihnachtshektik vergessen und ihnen unsere Zeit widmen können“, sagte die Stadtchefin. Sie selbst werde den Weihnachtsmarkt dafür nutzen. Der Dank Seilers galt Marktmeisterin Heidi Jester und den Schaustellern, die der Domstadt die Treue gehalten haben.

Tolles Flair hat erstmals im Bereich vor der Dreifaltigkeitskirche Einzug gehalten, wo der Speyerer Beschicker Patrick Barth einen Teil seiner Budenlandschaft aufgebaut hat. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.