Am Samstag ist von 17 bis 23 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten wieder das große Lichterfest. Die RHEINPFALZ verlost Karten für das Lichterfest.

Der Schwetzinger Schlossgarten wird in ein Sternenmeer aus über 2000 Fackeln und Kerzen verwandelt. Der See wird als widerspiegelnde, funkelnde Fläche mit unzähligen Licht-Illuminationen erscheinen. Bäume werden in farbiges Licht getaucht. Erstmalig werden neue moderne Lichteffekte wie große leuchtende Pylone und hunderte von LED-Strahlern, sowie tausende von Flammenschalen den Garten in ein zauberhaftes Open-Air-Ambiente verwandeln.

Live-Musik und Showeinlagen auf inzwischen 13 Plätzen des Gartens sorgen für Stimmung in der ehemaligen Anlage des Kurpfälzischen Hofes.

Mit dabei ist Comedy mit den „Schönen Mannheims“ sowie „Voices of Violin“ mit Katharina Garrard. Außerdem treten die mehrfachen Weltmeister im Breakdance „The Battle Toys“ auf, gibt es Beiträge von Comedian und Lokalmatador Chako Habekost sowie der United States Army Europe Band & Chorus. Zu erleben ist auch Feuerartistik der Gruppe firedancer, die bei Einbruch der Dunkelheit die Bühne zu einem pyromanischen Lichterlebnis verwandeln werden.

Neue Attraktionen

Auf dem Festival-Gelände werden orientalischer Schleiertanz von Nina Teza geboten, bevor die bekannte Kurpfälzer Formation „Me & The Heat“ ausgelassene Party-Stimmung verbreiten wird. Neu als Spielort dabei ist der Innenhof der Moschee mit orientalischem Programm sowie eine Wein-Lounge am Minerva Tempel.

Ebenfalls neu im Programm sind Auftritte der African Drums und der Schwetzinger Stadtkapelle Asparagus Big Band (Spargel Big Band) mit ihrem Sound der Swing-Ära. Im sagenumwobenen Areal des Apollotempels werden professionelle Balletteinlagen der Schwetzinger Ballettschule unter der Leitung von Barbara Benkeser Hammerton geboten.

Im Seepferdchengartens neben dem Schloss gibt es wieder eine in Weiß gehaltene Seepferdchen-Club-Lounge mit elektronischer Musik und Cocktails geben. Die DJs Coshi legen bereits ab 18 Uhr auf.

Feuerwerk zum Abschluss

Die Moschee des Gartens entführt die Besucher in die Welt von „Tausendundeiner Nacht“ mit orientalischen und indischen Tänzen. Eine Sisha-Lounge lädt zum Verweilen ein, während auf der dortigen Bühne ein echter Derwish auftreten wird.

Ein reichhaltiges Kinderprogramm mit Clowns, Theater, Kinderschminken und Spielgeräten an der Orangerie ist ebenso Bestandteil des Gesamtangebotes wie das Abschluss-Höhenfeuerwerk am Großen Weiher.

Bis Freitag 18 Uhr (oder Geschäftsschluss) sind noch Tickets zum verbilligten Vorverkaufspreis erhältlich. Am Samstag wird bereits der Tagespreis erhoben. Die Veranstalter empfehlen, Karten im Vorverkauf zu erwerben und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, die im Ticketpreis bereits enthalten sind. Aufgrund der großen Nachfrage öffnet die normale Tageskasse des Schlossgartens am Haupteingang bereits um 13 Uhr. Die übrigen Kassen vor dem Schlosstor sind ab 16.30 Uhr besetzt. Einlass ist gegen 17 Uhr (keinesfalls vorher).

Die Veranstalter sind die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und die Agentur Yellow Concerts aus dem südpfälzischen Herxheim.

