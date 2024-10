Golden war der Oktober bislang nicht oft – eher kühl und nass. Was die Pilzsammler freut, ist dem Autofahrer ein Graus. Höchste Zeit für einen Wintercheck. Stefan Kunz, Inhaber eines Kfz-Meisterbetriebs in Speyer, erklärt von außen nach innen, was es dabei zu beachten gilt.

An erster Stelle wichtig ist die Beleuchtung am Auto. Also Funktionstest vorne und hinten, denn im Dämmerlicht muss nicht nur der Fahrer selbst