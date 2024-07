Die vernichtende Wahlniederlage der konservativen Tories von Rishi Sunak in den englischen Parlamentswahlen hat sich auch in Speyers Partnerstadt Chichester niedergeschlagen. Dort hat die Liberaldemokratin Jess Brown-Fuller mit einem überzeugenden Stimmenanteil von 49,14 Prozent den Wahlkreis erobert. Die bisherige Mandatsträgerin der Tories, Gillian Keegan, bis zur Wahl als Staatssekretär im Bildungsministerium in London ein politisches Schwergewicht, hat eine Schlappe hinnehmen müssen. Mit 25,75 Prozent liegt sie abgeschlagen hinter Brown-Fuller. Der Kandidat der Labour Partei, Tom Collinge, hat in Chichester nur 6,12 Prozent auf sich vereinen können. Landesweit hat Labour 410 Sitze (+209), die Tories haben 119 Sitze (-248) und die Liberaldemokraten 71 Sitze erobert (+63). Mit diesem Erdrutschsieg hat Labour die absolute Mehrheit im britischen Unterhaus erkämpft.