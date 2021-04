Die Beteiligungsaktion „Grynes Band“ mit öffentlichen Pflanzkisten aus dem Jahr 2019 gerät nicht in Vergessenheit. Die Stadt hat in dieser Woche entschieden, die für Bauarbeiten am Bahnhofszugang zur Seite geräumten Kisten nach dem Umbau wieder auf den Vorplatz zu stellen. Sprecherin Lisa Eschenbach: „Der Zustand der Kisten ist so, dass wir sie aus gärtnerischer Sicht noch diesen Sommer auf dem Bahnhofsvorplatz belassen werden können.“

Es handelt sich um die größere Variante der 2019 im Innenstadtgebiet verteilten Behälter. Diese wurden von der Stadt bepflanzt. Die kleineren Behälter wurden an Privatleute ausgeliefert und sind seither in deren Verantwortung. Für die großen Kisten werde es aber der letzte Sommer, so Eschenbach: Die Gärtnerei werde sie im Herbst 2021 einholen die Pflanzen anschließend in Grünanlagen setzen. „Sie haben dann eine Größe erreicht, die das erforderlich macht.“