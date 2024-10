Das Seniorenstift Bürgerhospital der Diakonissen Speyer bietet am Freitag, 11. Oktober, von 16.30 bis 20.30 Uhr einen sogenannten Letzte-Hilfe-Kurs an. Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich rund um Sterben, Tod und Palliativversorgung informieren möchten oder Unterstützung im Umgang mit schwerkranken Menschen am Lebensende benötigen. Caroline Byrt und Dörte Kaufmann vermitteln Basiswissen sowie einfache Handgriffe, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenstifts. Man möchte Interessierte informieren, aber auch Angehörige eines Sterbenden dazu befähigen, sich diesem zuzuwenden. „Denn Zuwendung ist das, was wir am Ende des Lebens alle brauchen“, so Byrt.

Der vierstündige Kurs umfasst vier Themenblöcke à 45 Minuten. Auch Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht werden angesprochen.

Der Kurs findet in der Cafeteria des Seniorenstift statt (Mausbergweg 150). Die Kursgebühr beträgt 20 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 06232 6480 oder E-Mail sbh-pforte@diakonissen.de.