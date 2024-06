Nach den Freitagsspielen der unter-15-jährigen Mächen bei Rot-Weiß Neustadt und der gemischten U12 II zuhause gegen TC Modenbachtal Hainfeld geht es auch am Wochenende beim TC Römerberg rund.

Am Samstag empfangen die Pfalzliga-Damen 40 zum vorletzten Vergleich die Vorletzten der Tabelle. TV Rheinzabern sammelte noch nicht viele Punkte auf seinem Konto. Insofern wird für die SG TCR/TuS Heiligenstein ein Sieg eine lösbare Aufgabe werden. Auch die SG der Damen 50 bestreitet das letzte Heimspiel als Tabellenführer gegen die Vierten des TC Limburgerhof.

Im Abstiegskampf

Ebenso ihr abschließendes Heimspiel absolvieren die Herren 55 in der Pfalzliga gegen den Tabellennachbarn TC Neuburg, der hinter den Römerbergern auf Position sechs rangiert. Mit der vollzähligen Mannschaft scheint ein Sieg möglich, der die Hausherren das rettende Ufer und den Klassenverbleib sichern lässt.

Am Sonntag bestreiten nur die Damen II ein Heimspiel gegen TC Limburgerhof. Alle anderen Mannschaften spielen in der Fremde. Die Herren stellen sich bei Schlusslicht BASF Ludwigshafen IV vor, wo sie letztmals auswärts aufschlagen. Beim TC Schifferstadt II treten die Herren II in der B-Klasse an. Es kommt zum Duell Tabellenzweiter gegen Dritter.

Saison endet

Die Herren 30 messen sich mit TV Waldsee. Hier trifft der Vorletzte auf den Träger der Roten Laterne. Ein weiterer Sieg kann die TCR-Truppe in der Tabelle nach vorne bringen. Ebenso wie das Herrenteam stellen sich auch die Damen bei BASF Ludwigshafen IV vor. Die Tagesform entscheidet die Partie der Tabellennachbarinnen.

In der kommenden Woche geht es am Donnerstag weiter. Die Spitzenreiter der Herren 70 Doppel stehen auf eigener Anlage zum Rundenabschluss vor einem weiteren Erfolg gegen TC Jockgrim. Die Damen 60 Doppel bestreiten als Zweite ebenso ein Heimspiel gegen den Fünften TC Wörth am Rhein und beenden damit die Saison.