Bianca Schaalburg kommt am 23. April um 18 Uhr in Speyer ins Media.TOR (Maximilianstraße 8) und am 24. April um 10 Uhr in Ludwigshafen in den Media:TURM.

Mit Jugendlichen über Demokratie reden? Oder über die Vergangenheit? Ein guter Einstieg können Graphic Novels sein: Illustrationen und Bilder, die den Text unterstreichen oder auch ergänzen, sind vielen jungen Menschen leichter zugänglich. So werden auch schwierige Themen greifbarer und verständlicher.

Das Projekt Ohrenspitzer lädt zu Lesungen mit Bianca Schaalburg am 23. April um 18 Uhr in Speyer ins Media.TOR ( Maximilianstraße 8) und am 24. April um 10 Uhr in Ludwigshafen in den Media:TURM Ludwigshafen (Turmstraße 10). Die Berliner Illustratorin und Autorin liest aus ihren Werken, die sich einmal mit den Schatten, die die NS-Zeit in den heutigen Alltag hinein werfen, auseinandersetzt. Und ihr ganz neues, aktuelles Buch „Emma und Amir“ thematisiert die Vorverurteilung eines jungen Mannes mit Migrationshintergrund, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist.

„Emma und Amir“

Amir, deutsch-irakischer Herkunft, gerät nach einem scheinbar islamistischen Anschlag in Berlin-Neukölln ins Visier der Polizei, nachdem sein Freund Yusuf, investigativer Journalist, beim Anschlag ums Leben kam und dieser als Attentäter verdächtigt wird. Um seine und Yusufs Unschuld zu beweisen, macht er sich zusammenmit der Berlinerin Emma auf den Weg nach Paris, Yusufs letztem Wohnort, wo dieser einem internationalen rechtspopulistischen Komplott auf der Spur war. Angesiedelt zwischen Paris und Berlin führt uns der Comic von Bianca Schaalburg durch Schwimmbäder, Hotels, auf Friedhöfe und ins Kino – und wir folgen der Geschichte und ihrer visuellen Umsetzung atemlos.

Was ist Ohrenspitzer?

Hören und Sprechen gehören zusammen, seit tausenden von Jahren erzählen sich die Menschen Geschichten – und das über Generationen und Grenzen hinweg. Erzählungen vermitteln kulturelles Wissen, menschliche Kommunikation funktioniert über das gesprochene Wort. Deshalb ist Zuhörförderung kulturelle Bildung, Hörmedien und Audio-Projekte bieten weit verzweigte ästhetische Erfahrungswelten und die Möglichkeit zu aktivem Handeln.

Seit 2003 bringt das Ohrenspitzer-Projekt Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung des gekonnten Zuhörens in Berührung. Info: www.ohrenspitzer.de