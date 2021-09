Am Samstag, 18. September, um 18 Uhr ist im Historischen Ratssaal in Speyer die Konzertlesung „Tanzende Nordlichter“ zum Kultursommer Rheinland-Pfalz 2021 „Kompass Europa: Nordlichter“. Dem Tanz der Polarlichter von Norwegen nach Schweden spüren Gedichte und Prosatexte der Spira-Autorinnen und -Autoren Ulrich Bunjes, Dawn Anne Dister, Eva-Constanze Gröger, Ulrike Grömling, Susanna Hedrich, Margit Kraus und Sonja Viola Senghaus mit Zitaten, Zeilen aus Romanen,Theaterstücken, Märchen, Legenden oder Mythen nach. Es gibt einen Cocktail aus Dur und Moll im Reich der Trolle, in Spitzbergen, im Puppenheim, Selma und Harry, ein Stein für den Frieden. Am Piano: Werner Heinrich Schmitt. Karten an der Abendkasse. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Zugangsregelungen (3G und Maske bis zum Sitzplatz).