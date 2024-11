Stefan Schaupp, Lehrer und Historiker aus Neustadt-Königsbach, ist der Autor einer brandneuen Pfälzischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert: „Pfälzische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert“. Die Geschichte der Pfalz im 19. und 20. Jahrhundert wird kompakt, anschaulich und unterhaltsam erzählt. Landeskundliche Längsschnitte informieren zunächst über die Lebensbedingungen der Menschen. Die Leserinnen und Leser erfahren, wie sich die „großen“ historischen Ereignisse in der Pfalz abspielten. Aber auch die vermeintlich „kleinen“ Geschichten finden ihren Platz: warum Felix Mendelssohn gerne in die Pfalz reiste, wie sich Sozialdemokraten und Zentrum gegen die Nationalliberalen verbündeten und welche Superlative Kaiserslautern erzielte. Das Landesarchiv Speyer, Otto-Mayer-Straße 9, lädt am Dienstag, 5. November, um 18 Uhr zur Vorstellung dieses neuen Geschichtsbuches in das gemeinsame Foyer von Landesarchiv und Landesbibliothek ein. Nach der Begrüßung durch die Leiterin des Landesarchivs Gisela Fleckenstein, wird der Autor Stefan Schaupp aus Teilen seines Buches lesen und mit einer Präsentation in den Entstehungsprozess einführen. Das 208 Seiten umfangreiche Buch ist mit zahlreichen Abbildungen versehen und erscheint im Verlag Regionalkultur erschienen. Bibliographische Angaben: Stefan Schaupp Pfälzische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 208 Seiten mit 69 Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen. Verlag Regionalkultur, ISBN 978-3-95505-484-7. 24,80 Euro.