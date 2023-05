Bei „Literatur und Musik – Verein zur Förderung des Kulturdialogs“ las der Autor und Sams-Erfinder Paul Maar, musikalisch begleitet von Gitarrist Wolfgang Stute.

Die dritte Veranstaltung des Vereins „Literatur und Musik – Verein zur Förderung des Kulturdialogs“ in den Räumen von Brilliant Spaces im Speyerer Haus Trinitatis war ausverkauft. Der Autor und Sams-Erfinder Paul Maar hat seine beiden ersten Bücher für Erwachsene vorgestellt.

60 Bücher hat Maar geschrieben, übersetzt in 40 Sprachen, 20 Theaterstücke für Kinder sind unter seiner Feder entstanden. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und mittlerweile 85 Jahre alt. Seine Leidenschaft für das Schreiben ist indes ungebrochen. Maar wirkt jung am Lesetisch. Wenn er aus den Anfangsjahren seines Lebens erzählt sowieso.

„Es wird endlich Zeit für ein Buch für Erwachsene“, habe der Verleger seines Sohnes gesagt, als er vor drei Jahren mit nagelneuer Herzklappe im Krankenhaus gelegen habe, berichtet der Autor von ersten Gedanken in die neue Richtung. „Wie alles kam“ hat er zunächst ungeordnet notiert. „Erinnerungen sind keine Tagebücher“, erklärt er seine Vorgehensweise.

Dicht, tiefgründig und mitreißend heiter

Maars erstes Buch für Erwachsene unterscheidet sich in Qualität und Intensität nicht von seinen Kinderbüchern. So dicht, tiefgründig und mitreißend heiter schreibt er über seine Kindheit, dass die Tragik des kleinen Paul für die Zuhörer gut auszuhalten ist. Die Mutter starb sieben Wochen nach seiner Geburt, die ersten Jahre waren vom Zweiten Weltkrieg geprägt, von Bombennächten in Schweinfurt, Angst und einer neuen Mutter. Das Foto seiner „Himmelmama“ habe die Kindheit begleitet, sagt Maar und verliert den Faden. „Gut, wenn ein Gitarrist dabei ist“, freut sich der Autor über ein schönes Zwischenspiel während seiner Suche nach der nächsten Seite. Sobald sie gefunden ist, geht es weiter in Maars Kindheit zu betrügerischen Hausmädchen, den Umzug in das weniger gefährdete fränkische Dorf, den Ablauf eines Wannenbades der Familie oder den Krankenhausaufenthalt des kleinen Paul mit Verdacht auf Lungenentzündung. Der Autor erzählt von Säuglingen mit Köpfen nicht größer als ein Sellerie und davon, wie er gelernt hat, „dass man sehen kann, wie die Zeit vergeht“.

Passende Musik zum Text

Stundenlang könnten die Besucher Maar zuhören, über seine Abenteuer mit seinem besten Freund Lud und dem zeitweise gegen ein Feuerzeug getauschten Hund oder Erlebnisse in der Dorfschule. Ludwig, genannt Lud sei auch heute noch sein bester Freund, sagt Maar. Auch Stute gehört zu seinem Freundeskreis. Er begleitet Maar nicht zum ersten Mal bei einer Lesung. Seiner Gitarre zuzuhören, ist reiner Genuss, seine Eigenkompositionen passen zu dem, was der Autor liest, fügen sich harmonisch ein, sind gleichzeitig dezent und präsent.

In Maars Roman seiner Kindheit ist der Weltkrieg mittlerweile seit vier Jahren zu Ende und die Familie zurück in die Stadt gezogen. Der Lehrer in der Schillerschule sei mit seinen Aufsätzen sehr zufrieden gewesen, berichtet Maar. Die Rechtschreibung des Schülers habe ihn indes entsetzt. „Mehr als 20 Fehler in einem Aufsatz waren nicht ungewöhnlich.“ Gelegen habe dieses Defizit am Dorflehrer, der Diktate niemals schreiben ließ. Dafür habe er täglich aus Karl May vorgelesen, wobei Rechtschreibung keine Rolle spielte.

„Ein Hund mit Flügeln“

Mit der Orthografie steht Maar längst nicht mehr auf Kriegsfuß, das Fränkische hat er nicht ganz abgelegt. Zum Glück für die Leser schreibt er jetzt für alle Generationen. „Wie alles kam“ ist ein Buch, bei dem die Angst, dass es zu Ende geht, stets mitliest. Ob das Sams, Herr Taschenbier oder der kleine Paul Maar: Maar macht Lust auf mehr. Ein paar kurzweilige Episoden aus seinem zweiten Erwachsenen-Buch „Ein Hund mit Flügeln“ schenkt er den Gästen zum Abschluss. Mit einem Lächeln im Gesicht und dankbar für Maars neue Herzklappe treten sie den Heimweg an.