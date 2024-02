Monika Maron ist eine der großen alten Damen der deutschsprachigen Literatur. Zur Reihe Speyer.Lit ist die Berlinerin nach Speyer gekommen.

Zahlreichen Besuchern ihrer Lesung haben die Auszüge aus ihrem Roman „Das Haus“ noch mehr Lust aufs Lesen gemacht.

Eigene Erfahrungen mit dem Leben in einer Wohngemeinschaft haben auf Abfrage viele Besucher des Alten Stadtsaals vorzuweisen. Allerdings waren sie jung, im Studium oder in Ausbildung. In Marons Buch geht es um eine Alters-WG. Schnell erkennen die Zuhörer, dass Zusammenleben stets eine Übung in Toleranz ist.

Nachdem das Pressefoto im Kasten ist, „ohne Lesebrille und möglicherweise offenem Mund“, beginnt Maron ihre Lesung auf der ersten der 240 Seiten. Gleich mit dem Anfangssatz der Ich-Erzählerin „Ich wollte in das Haus nicht einziehen“ zieht die Schriftstellerin die Zuhörer in die Handlung. Katharina, Tierärztin im Ruhestand, erbt die Villa in der gottverlassenen Gegend nordöstlich von Berlin. Ein paar Seiten später ist die Erzählerin doch eingezogen, wenn auch nur vorübergehend. Das Zusammenleben mit einer Buchhändlerin, einem eremitierten Professor, einer pensionierten Lehrerin und einem Physiker mit grandios gescheiterter Ehe erweist sich spätestens als Königspudel „Pablo“ hinzukommt als konfliktbeladen.

Das Surreale ist ihr abhandengekommen

Maron hat den Roman ins Jahr 2019 versetzt, geschrieben hat sie in der Zeit der Pandemie. „Damals ist mir das Surreale abhandengekommen“, erklärt sie. Denn eigentlich habe sie sich vorgenommen, eine surreale Geschichte zu schreiben, die in einem verlassenen Haus spiele, erzählt die Autorin. „Es sollte kein Buch über eine Alters-WG werden, ist aber nur so möglich geworden“, sagt die Autorin. Denn nur Menschen im Ruhestand hätten die Möglichkeit, aus dem Großstadt- ins Landleben umzusteigen.

Sie selbst habe nie in einer WG gelebt, betont Maron. „Ich fühle mich dafür auch nicht geeignet.“ Also geht es der 82-Jährigen so wie ihrer Ich-Erzählerin.

Der Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame nimmt einige Seiten im Roman ein. Ist es doch für einige Mitbewohner das Wahrzeichen des Christentums in Europa. Das deutsche Symbol dafür ist für die Ich-Erzählerin die Loreley.

Voller Komik und scharfsinnigem Witz

Marons Buch steckt voller Komik, scharfsinnigem Witz. Dicht und klar erzählt sie Geschichten aus den Leben, die in der Landkommune manchmal aus den Fugen geraten. Der eine oder die andere interessiert sich nur noch marginal für das eigene Sein, auch wenn regelmäßige Friseurbesuche oder körperliche Fitness nach wie vor den Terminkalender füllen.

Eng hält sich die Autorin an ihren Text, erzählt wenig darüber hinaus. Die dennoch wichtigen Übergänge gelingen ihr souverän. Das Publikum hängt an den Lippen der Vorleserin auch, als Diskussionen der WG-Mitglieder plötzlich verbal in Klassenkampf ausartet. Aber schon bald wird der Kirschlikör aus dem Schrank geholt, der für Entspannung sorgt. Damit geht Marons Lesung nach einer Stunde zu Ende. Ihre Zuhörer wollen unbedingt erfahren, wie es im Haus weitergeht. Die meisten Besucher des Alten Stadtsaals tragen deshalb das Buch der großen alten Dame der deutschsprachigen Literatur nach Hause.