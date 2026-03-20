Eine Lesung mit Max Goldt beschloss Speyer. Lit in diesem Jahr. Der Berliner Autor las auch aus seinem neuen Buch „Aber“.

Zum Finale des 14. Literaturfestivals Speyer.Lit hat der Berliner Autor Max Goldt im Speyerer Alten Stadtsaal aus ausgewählten Werken gelesen. Das Publikum hat der 67-Jährige mit Anekdoten und Texten gleichermaßen begeistert.

Schick hat Goldt sich gemacht für seine dritte Lesung in Speyer. Demnach kommt er alle zehn Jahre in die Domstadt, um seine Literatur in den Südwesten Deutschlands zu tragen. „Ich hoffe, dass ich dieser Tradition 2036 treu bleiben kann“, sagt er angesichts seines fortgeschrittenen Lebensalters.

„Ein Querulant hört was knarren“

Eine knappe Stunde benötige er, um sich richtig warm zu lesen, erklärt Goldt sein Konzept für Speyer Lit und beginnt mit einem Text, den er 2011 verfasst hat. „Ein Querulant hört was knarren“ gewinnt eigenartige Aktualität darin, was diese Spezies ausmacht. Zur Bestätigung geht Goldt zurück in die 60-Jahre, in denen es „Leute gab, die Kinder 3000 Jahre lang hassen konnten“. Die Komik, die den Autor auszeichnet, schaut fortwährend aus den Buchseiten. Die trägt Goldt indes in bedruckten DIN-A-4-Seiten mit sich. Der in Niedersachsen aufgewachsene und in Berlin wohnende Dichter lebt weitgehend analog, was manches von selbst erklärt.

In Redaktionsstuben fühlt sich Goldt - lange für die Satire-Zeitschrift Titanic tätig, zu Hause. Das spürt der Zuhörer, wenn der Autor aus Leserbriefen zitiert, die Journalisten heute per E-Mail erreichen. Darin waren und sind Schmähungen, Beleidigungen, Beschimpfungen an der Tagesordnung.

„Katz & Goldt“

Aus einem umgewandelten Comic-Szenario des 1996 entstandenen Künstlerduos „Katz & Goldt“ liest der Autor die lustige Episode vom „Einzelesser“. Stolz berichtet er von 100 Prozent Gehör, das er sich bewahren konnte, weil er Disk-Man, I-Phone und andere lauten Gerätschaften nur selten benutzt habe.

Jetzt aber zum „Aber“, seinem jüngsten Buch. Lang und breit schildert Goldt darin seine Beziehung zu Wiglaf Droste, „einem ausgesprochen begabten kritischen Geist, mit dem nicht leicht umzugehen war“. Vor knapp sieben Jahre ist der Autor, Kolumnist und Sänger gestorben, für Goldt Zeit, an den „Rabauken und professionellen Aufbrauser“ nahezu liebevoll zu erinnern. Sein Tod habe es in die Tagesschau geschafft, berichtet Goldt von der Ehre, von der er hofft, dass sie auch ihm am Ende seiner Tage zuteil wird.

Geschliffene Sprache

In geschliffener Sprache erzählt der Berliner Autor aus seinem und hinzu fantasierten Leben, vom Nudel-Italiener in Münster, von Grönemeyer und Carpendale, die er in einen Topf wirft und mit „Kunstfurzerei“ abqualifiziert.

Goldt hasst es, sich im Auto anzuschnallen, erfährt das Publikum im Alten Stadtsaal. Er fragt sich, wer etwas davon hat, jemanden unter den Tisch zu trinken und bekennt sich am Ende zu seinem früheren Partner Droste: „Ich mochte ihn, er hatte so unglaublich schöne Augen.“

2024 hat Goldt am Festival des schwarzen Humors teilgenommen. Da gehört der Autor unbedingt hin, weiß das Publikum nach eineinhalb Stunden Lesung. Mit dem Monolog eines älteren Herren über seiner Meinung nach zu hoch gelobten Rauchmeldern in Privatwohnungen endet die 14. Speyer.Lit literarisch auf höchstem Niveau voller Komik und Zuversicht.