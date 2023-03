Beim dritten Anlauf klappt es endlich: das Schauspieler-Paar Leslie Malton und Felix von Manteuffel kommt am 16. März nach Waldsee ins katholische Pfarrzentrum zu einer szenischen Lesung aus Alberto Moravias „Ach, die Frauen“.

Beim dritten Anlauf klappt es endlich: das Schauspieler Paar Leslie Malton und Felix von Manteuffel kommt am 16. März nach Waldsee ins katholische Pfarrzentrum zu einer szenischen Lesung aus Alberto Moravias „Ach, die Frauen“. Zweimal musste der Auftritt verschoben worden.

Der italienische Schriftsteller und Politiker Alberto Moravia (1907 bis 1990) war ein Meister im Schreiben von Kurzgeschichten. Auf wenigen Seiten erzählt er Schicksale von Menschen, drastisch, lebendig unsentimental und pointiert. Seine zweite Leidenschaft neben dem Schreiben waren Frauen. Kein Wunder also, dass er Frauen gerne zum Thema seiner Geschichten machte. In dem Buch „Ach, die Frauen“ sind 17 seiner schönsten Geschichten über die Frauen zusammengefasst. Moravia war überzeugt: was zählt ist die Liebe. Er ging der Frage nach, wie man sie gewinnt oder auch wieder verliert. Er versucht zu ergründen, wie man ein Paar wird. Durch Blicke, Reden, Arbeit ein gemeinsames Bad oder ein gemeinsames Bett? In seinen Kurzgeschichten wechselt der Autor die Perspektiven: mal erzählt er aus der Sicht eines Mannes, mal schlüpft er in die Rolle der Titelheldin seiner Geschichte.

Wie gemacht für szenische Lesung

Die Kurzgeschichten sind wie gemacht für eine szenische Lesung. Das finden auch Leslie Malton und Felix von Manteuffel. „Moravias Blick auf die Menschen ist neben großer Genauigkeit auch von anrührender Zugewandtheit, ja Liebe, und das macht die Geschichten so außergewöhnlich. Im übrigen stammt sein „Personal“ größtenteils aus dem „Volk“. Es sind einfache Menschen. Auch das hat uns sehr angesprochen“, erklärt von Manteuffel, auf die Frage, warum sie sich Moravias Geschichten ausgesucht haben. Das Schauspieler-Ehepaar hat sich vor 30 Jahren genauso kennen gelernt, wie Moravia es beschrieben hat: durch eine gemeinsame Arbeit, Reden, ein Blick, wie Leslie Malton es beschreibt. Mit den Lesungen, so wie ihr Mann uns sie es sich erarbeiten, bauen sie eine Brücke zwischen Theater und Literatur.

Leslie Malton (63) kommt gerne wieder einmal in die Pfalz, wo sie 2018 und 2019 für die Fernsehserie „Weingut Wader“ als Käthe Wader vor der Kamera stand. Die US-amerikanisch-deutsche Schauspielerin, Tochter eines US- Diplomaten und einer Wiener Maklerin begann ihre Karriere am Wiener Burgtheater und ist in vielen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Unter anderem in „Der große Bellheim“. Zusammen mit Ihrem Ehemann Felix von Manteuffel (78), der lange Zeit Mitglied des Ensembles der Münchner Kammerspiele war, auf vielen Theaterbühnen gespielt hat und ebenfalls in vielen Filmen zu sehen ist, lebt sie in Berlin. Ihre Zeit in der Pfalz habe sie sehr genossen, erzählt Leslie Malton. „Die Menschen, denen ich begegnen durfte, die Landschaft, in der ich gerne herumwanderte und die feinen Weine werde ich vermissen“, sagte sie nach Abschluss der Dreharbeiten in der Pfalz. „Es war eine schöne Zeit.“

Lesung

„Ach, die Frauen“ am Freitag, 16. März, 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Waldsee. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Rathaus Waldsee, Telefon 06236 4182103.