Kilian Eisfeld hat am Donnerstagabend in der Stadtbücherei Speyer aus seinem ersten Krimi „Wahnspiel“ vorgelesen. Es war eine Premiere. Das Buch ist so frisch erschienen, dass es fast noch warm von der Druckerpresse ist.

Christoph Lode, so heißt der in Speyer wohnhafte Autor bürgerlich, benutzt seine Pseudonyme als eine Art Marke. Unter dem Namen Daniel Wolf hat er bisher sieben historische Romane veröffentlicht,