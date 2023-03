Der Verein „Literatur und Musik - Verein zur Förderung des Kulturdialogs“ bietet wieder Lesungen und Veranstaltungen an. Unter der neuen Vorsitzenden Christine Stuck planen die Mitglieder wieder regelmäßige Kulturabende. Den Anfang gestalten Auto Ijoma Mangold und Musiker Lömsch Lehmann. Ijoma Mangold wächst in den siebziger Jahren in Heidelberg auf. Seine Mutter stammt aus Schlesien, sein Vater ist aus Nigeria nach Deutschland gekommen, geht aber nach kurzer Zeit nach Afrika zurück. Erst zweiundzwanzig Jahre später meldet er sich wieder und bringt Unruhe in die Verhältnisse. Wie wuchs man als „Mischlingskind“ und „Mulatte“ in der Bundesrepublik auf? Wie geht man um mit einem abwesenden Vater? Und womit fällt man in Deutschland mehr aus dem Rahmen, mit einer dunklen Haut oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann und Richard Wagner? Erzählend beantwortet Mangold diese Lebensfragen, hält er seine Erlebnisse mit seiner deutschen und mit seiner afrikanischen Familie fest. Und nicht zuletzt seine überraschenden Erfahrungen mit sich selbst. Ijoma arbeitet unter anderem als Kulturkorrespondent im Feuilleton der „Zeit“ und als Literaturkritiker im „Lesenswert Quartett“ des SWR. Dazu macht der bekannte Klarinettist Lömsch Lehmann Musik, aufgewachsen ist er in Dudenhofen, ebenfalls in den siebziger Jahren. Die Lesung mit Musik ist am 28. März, 19.30 Uhr, im Brilliant Spaces Haus Trinitatis, Johannesstraße 6a. Wenn noch Karten verfügbar sind, gibt es eine Abendkasse. Einlass ist 19 Uhr. Kartenreservierung unter ticket@li-mu.org.