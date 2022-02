Am Donnerstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr wird Christoph Ransmayr im Rahmen der Speyer.Lit-Reihe seinen aktuellen Roman „Der Fallmeister“ im Alten Stadtsaal vorstellen. „Halb Krimi, halb Abenteuerroman und ein bisschen Familiengeschichte aus Oberösterreich“, so die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Das alles bietet der neue Roman „Der Fallmeister“ von Ransmayer. Es geht um eine bedrohte Welt, um menschliche Schuld und Vergebung. Im tosenden Wildwasser stürzt ein Langboot die gefürchteten Kaskaden des Weißen Flusses hinab. Fünf Menschen ertrinken. Der Fallmeister, ein in den Uferdörfern geachteter Schleusenwärter, hätte dieses Unglück verhindern müssen. Als er ein Jahr nach der Katastrophe verschwindet, beginnt sein Sohn zu zweifeln: War sein jähzorniger, von der Vergangenheit besessener Vater ein Mörder? Die Suche nach der Wahrheit führt den Sohn des Fallmeisters tief zurück in die eigene Vergangenheit: Getrieben von seiner Leidenschaft für die eigene Schwester und der Empörung über das Schicksal seiner aus dem Land gejagten Mutter, folgt er den Spuren seines Vaters. Sein Weg führt ihn durch eine düstere, in Kleinstaaten zerfallene Welt. Größenwahnsinnige Herrscher ziehen immer engere Grenzen und führen Kämpfe um die Ressourcen des Trinkwassers. Tickets für die Veranstaltung gibt es bei www.rheinpfalz.de/ticket und bei der Tourist-Info der Stadt Speyer. Ein Interview mit der RHEINPFALZ wollte der Autor nicht führen.