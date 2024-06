Autorin Charlotte Kerner hat bei einer Lesung in Speyer ihr jüngstes Buch „We Are Volcanoes“ präsentiert. Es ist drei Frauen gewidmet, die inzwischen als „Öko-Visionärinnen“ gelten.

Charlotte Kerner ist Schriftstellerin, Journalistin und Wahl-Lübeckerin mit Wurzeln in Speyer. Die 73-Jährige hat im Historischen Ratssaal ihrer Geburtsstadt ihr Buch „We Are Volcanoes“ vorgestellt, in dem sie die Biologinnen Rachel Carson, Lynn Margulis und Donna Haraway porträtiert. Nicht nur für Kerner sind die drei Wissenschaftlerinnen „Öko-Visionärinnen“.

Einen „Abend für coole Frauen“ verspricht die Speyerer Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) dem zahlreich erschienenen, überwiegend weiblichen Publikum. „Coole Frauen“ hat Kerner ins Visier genommen, Frauen, die ökologisches Denken schon im vergangenen Jahrhundert eingeleitet haben.

Jeder der drei Wissenschaftlerinnen hat Kerner ein Kapitel gewidmet. Ein viertes gibt Hoffnung. „Wir sind nicht die letzte Generation“, sagt die Autorin. Ihre Ideen zum Fortgang der Welt hat sie wie einen Science-Fiction-Roman aufgeschrieben, ein neues Grundgesetz, in dem Artikel drei „Alle Lebensformen sind vor dem Gesetz gleich“ vorschreibt. Den drei wegweisenden Vor-Denkerinnen unterschiedlicher Lebenszeiten hat sie ein gemeinsames Institut zugeschrieben, in dem diese weiter an neuen Verbindungen zwischen naturwissenschaftlicher Forschung, Philosophie, Soziologie und Evolutionstheorie arbeiten. Vage deutet Kerner an, wie die Menschheit trotz Klimawandels und Artensterbens überleben und zu einer besseren Zukunft finden könnte. Damit macht sich die Autorin zur vierten im Bunde des Triumfeminats.

Mensch als Teil der Natur

Carson (1907 bis 1964), Margulis (1938 bis 2011) und Haraway (*1944) belegen eindrucksvoll, dass der Mensch auf andere Lebewesen angewiesen ist. Vier Bücher Carsons hätten die Welt verändert, weist die Autorin auf eine neue Umweltgeschichte hin, die für Carson beginnt, als sie 1929 mit Anfang 20 als Biologiestudentin zum ersten Mal das Meer sieht. 1941 erscheint mit „Unter dem Seewind“ das erste ihrer Meer-Bücher. Darin beschreibt sie die Lebenszyklen von Makrele und Aal, gerät bei der intensiven Untersuchung der Fische an sprachliche Grenzen. Um die Familie zu ernähren, arbeitet Carson bei der amerikanischen Fischereibehörde. Studiert hat sie Biologie und englische Literatur. Erst mit Mitte 40 kann die Biologin vom Schreiben leben. Noch heute seien ihre Publikationen Vorbild für wissenschaftliche Bücher, berichtet Kerner von der Strahlkraft, die Carson hinterlassen habe. „Geschrieben und gelesen werden sie in aller Welt wie Krimis“, erklärt die Autorin von „We Are Volcanoes“, was sie an der Schriftstellerin, Ökologie-Forscherin und Biologin fasziniert.

„Unterschiedliche Lebensbedingungen der drei Frauen sind ineinander verflochten“, betont Kerner. In ihren Büchern begegnen sich Mensch und Tier auf Augenhöhe. Mit viel Herzblut liest sie vom geheimen Leben am Meeresgrund, von Carsons geheimer Liebe zu Dorothy, von deren Bestseller „Der stumme Frühling“. Traurig emotional wirkt der Auszug eines Briefes, den die Forscherin 1963 an die Liebste geschrieben hat. „Ein halbes Jahr später ist sie gestorben“, teilt Kerner den erschütterten Zuhörerinnen mit.

Vorkämpferin aus Speyer meldet sich zu Wort

Zwischendurch tritt die Autorin mit Ute Wolf, Vorsitzende der Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik und Moderatorin der Lesung, in den Dialog. Sie hat 1971 als Schülerin die Einführung eines städtischen Umweltamtes eingefordert. 1994 hat die Stadt Speyer den Bereich in ihr Aufgabengebiet aufgenommen.

Wie entstehen Arten? Welche Rolle spielt die Umwelt? Solchen Fragen hat sich Margulis Zeit ihres Lebens gestellt. Ihr besonderes Interesse hat Bakterien gegolten, lernen die Zuhörer – und, dass die Forscherin leidenschaftliche Lehrerin war. Der Mensch herrscht nicht über sie, er ist Teil der Natur. Damit beschreibt Kerner die Botschaft Haraways.

Neben dem Lesetisch ist ein Triptychon ausgestellt, das die drei Ökologinnen des 20. Jahrhunderts zeigt; erschaffen von der Malerin und Steinbildhauerin Andrea Cochius bildet es die Vorlage für die eindrucksvollen Buch-Illustrationen.