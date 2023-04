Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Am 1. Februar sollte Anne Weber Speyer.Lit eröffnen. Wie vieles andere hat die Pandemie auch die fünfte Auflage der Reihe der Stadt Speyer nach hinten verschoben. Am 15. Juni liest nun die Wahl-Pariserin mit hessischen Wurzeln aus „Annette, ein Heldinnenepos“. Ellen Korelus-Bruder sprach mit ihr über das neue Buch in einer alten Form.

Frau Weber, Epos erinnert an klassische Helden in Dantes „Göttliche Komödie“ oder in den Nibelungen. Wie passen Epos und Heldin zusammen?

Ein Epos erzählt