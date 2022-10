Der Überfall auf die Ukraine stand im Mittelpunkt der Lesung des Literarischen Vereins der Pfalz im Historischen Ratssaal. Die Autorengruppe Spira beschäftigte sich aber auch mit dem Atomunfall in Tschernobyl vor 36 Jahren sowie mit der Literatur anderer osteuropäischer Länder. Die Veranstaltung war Teil des rheinland-pfälzischen Kultursommers 2022.„Viele von uns haben Wurzeln in Osteuropa, diese Kulturen sind uns also nicht nur fremd, sondern auch Heimat“, sagte der Leiter der Sektion Speyer, Ulrich Bunjes, in seiner Einführung. „Und was uns auf den ersten Blick häufig fremd anmutet, entpuppt sich auf den zweiten Blick manchmal als allzu vertraut.“

Es lasen Renate Herrling, Margit Kraus, Dawn Anne Dister, Susanna Hedrich, Marie-Christiane Kornmann, Ulrike Grömling, Eva-Constanze Gröger und Ulrich Bunjes.

Die Veranstaltung wurde von Daniel Spektor (Violine) und Christa Kern (am Flügel) musikalisch mit ukrainischen Melodien und Werken der italienischen Komponistin Matilde Capuis (1913-2017) umrahmt.