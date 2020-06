In den Sommerferien ist viel Zeit zum Bücher lesen. Um das für Schüler noch interessanter zu machen, gibt es in Rheinland-Pfalz den „Lesesommer“. Dieses Jahr machen zwei Bibliotheken aus Speyer mit, bei denen ihr euch anmelden könnt. Die Aktion verläuft diesmal jedoch ein bisschen anders als sonst.

Der Lesesommer läuft vom 22. Juni bis zum 22. August. Weil das Leben wegen des Coronavirus immer noch ein bisschen kompliziert und eingeschränkt ist, gibt es 2020 leider kein Eröffnungs- oder Abschlussfest. Ihr könnt euch aber in der Stadtbibliothek und in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) St. Konrad anmelden und Bücher ausleihen.

Wer sich in der Stadtbibliothek zum Lesesommer anmelden möchte, braucht eine Anmeldekarte und einen Bibliotheksausweis. Bei der KÖB wird dieses Jahr ganz viel online laufen, so Mitarbeiterin Sigrid Loos. Normalerweise werden zu den Büchern Interviews geführt. Die gibt es bei der KÖB dieses Jahr auch, aber nicht persönlich. Ihr könnt zum Beispiel am Telefon sagen, wie euch ein Buch gefallen hat, oder ihr nehmt ein Video auf.

Die Stadtbibliothek macht keine Interviews, lädt aber dazu ein, auf der Lesesommer-Homepage einen Buchtipp abzugeben. Auch Bilder, Comics und Collagen zu den Büchern sind erlaubt. Wer eine Bewertungskarte ausfüllt, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Der Hauptgewinn sind Karten für den Europa-Park Rust. Mitmachen dürfen Lese-Fans zwischen sechs und 16 Jahren. Wer mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde.

Kontakt

www.lesesommer.de

Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 54, Telefon: 06232 141 380