Bis Oktober will die Stadt Speyer ihre Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 fertig haben. Bis dahin sollen in mehreren Runden auch die Bürger nach ihren Ideen gefragt werden. Die RHEINPFALZ hat das schon mal getan und dokumentiert die Zuschriften. Es gibt erste konkrete Vorschläge, aber auch Kritik an den Plänen für Speyer-Nord.

„Ausweitung des Blickfeldes mit regionalen Künstlern“

Neben den Bäumen, Sträuchern, Blumen und sonstigen Pflanzen, die natürlich im Zentrum einer Gartenschau stehen, könnte man aber auch die Kunst in Form von Plastik/Skulptur bis zu Land-Art einbeziehen. Sicherlich ließen sich regional Künstler finden, die mit ihren Beiträgen noch einmal eine Ausweitung des Blickfeldes erreichen und so den Erlebnisfaktor steigern könnten.

Reinhard Zink, Speyer

„Generationenthemen Klima- und Umweltschutz“

Eine Gartenschau im 21. Jahrhundert muss auf die Generationenthemen Klima- und Umweltschutz, intelligente und zukunftsweisende Stadtentwicklung ohne Flächenzersiedelung (...) ausgerichtet sein. Für eine Landesgartenschau in der Klimanotstandstadt Speyer in der klimatisch problematischen, dicht besiedelten Vorderpfalz sollten aus meiner Sicht folgende Prioritäten (in alphabetischer Reihenfolge) gesetzt werden:

1. Bildungsauftrag: Kultur- und Vortragsreihen und Veranstaltungen zum gesamten Themenspektrum (...).

2. Energie: Solar und Photovoltaik auf alle Dächer und auch auf Flächen.

3. Entsorgung/Versorgung: Abwasserregelung auf dem Gelände beispielsweise durch Schilffelder, ökologisches Gebäudemanagement, weitgehende Abfallvermeidung, ausschließlich Mehrwegsysteme.

4. Erholungswert und Naturerlebnis durch Lern- und Mitmachangebote für Jung und Alt, Kinder, Jugendliche, Erwachsene ergänzen; naturnahe Spiellandschaften, Urban Gardening, Essbare-Stadt-Areale dauerhaft.

5. Gärten, Gemeinschaftsgärtnern: An das trockene, warme Klima in der Vorderpfalz angepasste Gartenlandschaft anlegen mit heimischen Pflanzen und Gehölzen, Biotope (...).

6. Gartenschau und Stadtentwicklung: intelligente, soziale Öko-Siedlung ohne Flächenfraß statt „Luxus-Villen“ (wie in Landau). Gute Beispiele Trier, Tübingen, Freiburg. Gewerbefläche so klein als möglich (...). Infrastruktur auf alle Bevölkerungsgruppen ausrichten, Fuß- und Radwege, ÖPNV-Anbindung mit E-Shuttles.

7. Gastronomie und Veranstalter: ausschließlich aus der Region.

8. Großräumig grün denken: nachhaltige Landesgartenschau mit Betonung auf Erholungswert und Naturerlebnis statt grauer Landesgartenschau mit Betonung auf Zubauen.

9. Keine künstliche Seenlandschaft (Grundwasserspiegel!), Wasser gibt es in der Umgebung genug.

10. Kinder: nachhaltig gärtnern, wo kommen unsere Lebensmittel her?

11. Kirche im Grünen und/oder Kirchenschiff, Gebetsgärten, profanierte und entwidmete Kirchen (zum Beispiel Heiliggeistkirche) in der Innenstadt für Veranstaltungen nutzen, Gebets-/Bibelgärtchen anlegen (...).

12. Klimaschutz: Jeder Baum zählt!

13. Landwirtschaft: Landwirte miteinbeziehen, eventuell einen „Musterhof“ vorstellen.

14. Landwirtschaftliche Flächen weitgehend erhalten, einbeziehen.

15. Mobilität: E-Shuttle-Fahrservice, Rhein als Wasserstraßenzubringer, Ladestationen für E-Bikes.

16. Nachhaltig und regenerativ im Einklang mit Natur, Landschaft, Umwelt planen, unnötige Oberflächenversiegelung vermeiden, Renaturierung wagen.

17. Naturnahe Spiellandschaften

18. Sanfter Tourismus: nachhaltige Mobilität statt Individualverkehr, ÖPNV-Anbindung, Spazierwege und Kennenlernrouten durch Speyer (mit Innenstadt) mit E-Shuttles, Leihrädern und zu Fuß anlegen/anbinden, Führungen anbieten (...).

19. Spazierwege und Kennenlernrouten durch Speyer mit E-Bussen, Leihrädern, zu Fuß.

20. Umland/Umgebung miteinbeziehen: Speyer-Nord, Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, Rheinauen, Rheinufer, Woogbach/Speyerbach, Binsfeld/Bonnet, Müllberg fußläufig miteinander verbinden, „Wasserspazierwege“ von Ufer zu Ufer (...).

21. Versorgungsketten der kurzen Wege, Abfallvermeidung, ausschließlich Mehrwegsystem.

22. Von anderen lernen, beispielsweise Überlingen (Motto: „Inspiration Natur“) (...).

23. Was bleibt nach der Gartenschau? Pionier-Quartier und seine Dimensionen überdenken: Weniger ist manchmal mehr. Modellcharakter muss auch danach, wenn die Touristen weg sind, noch erkennbar sein. Keine grünen Alibi-Projekte, sondern Stadtentwicklung im Sinne des Generationenthemas Klimawandel.

Christine Keßler-Papin, Speyer

„Wieso zieht man einen externen Berater hinzu?“

Ich befürworte diese Idee und finde es gut, dass mit der Landesgartenschau in Speyer etwas für die Zukunft getan werden soll. (Vorausgesetzt es ist ein gutes Konzept.) Für mich stellt sich allerdings die Frage, wieso man hierfür einen externen Berater hinzuziehen muss, der eine Machbarkeitsstudie für teures Geld erstellt (wo das Stadtsäckel eh leer ist). In der Stadtverwaltung gibt es alle Fachabteilungen, welche für so ein Gutachten nötig sind (Grünplaner, Stadtplaner, Baudezernent, Verkehrsdezernent etc.).

(...) Vielleicht könnte man da heimische, oder aus dem näheren Umland ansässige Firmen mit ins Boot holen, die dann auch etwas von dem Bauvorhaben haben. Hier wäre ich wirklich dafür, dass man eine Expertenkommission oder eine Arge bildet, um dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Grundsätzlich bin ich jedoch der Meinung, dass zu viele Machbarkeitsstudien nach außen vergeben werden (Fahrradkonzept, Digitalisierungskonzept etc.). Diese Firmen haben keine Ahnung von den Gegebenheiten vor Ort und müssen zunächst mal von der Stadtverwaltung in die Problematiken eingearbeitet werden. (...)

Jochen Reinhardt, Speyer

„Ich bin für Entschleunigung auch nach der Pandemie“

Lasst Speyer noch zu einem Bruchteil den Bürgern von Speyer. Wir sind schon genug überflutet von Touristen. Noch mehr Flächenversiegelung und Touristen, noch mehr Verkehr in und um Speyer herum. Die Menschheit ist doch schon genug unterhalten von unzähligen Events in Nicht-Corona-Zeiten. Ich bin für Entschleunigung, auch nach der Pandemiezeit.

Angela Kotterer, Speyer

„Lieber in Schulen und junge Menschen investieren“

Zur Zeit haben wir wichtigere Themen als eine Landesgartenschau, auch wenn es später stattfindet. Anstatt Geld dafür auszugeben, soll man vor allem in unseren Schulen und jungen Menschen investieren. Das hat höchste Priorität! Gerade jetzt! Die Schulen sollen auf den neuesten Stand gebracht werden , sei es bei den Sanitäranlagen, in den Klassenzimmern und vor allem im Digitalbereich. Der Zustand in manchen Schulen ist beschämend. Mehr soll auch in Personal investiert werden, um zum Beispiel kleinere Klassen zu erzielen. Das gilt natürlich auch für die Kitas.

Sorry, kein Verständnis für eine Landesgartenschau, mit dem Zweck, Speyer wieder als „Wohlfühlstadt“ bezeichnen zu können.

Mary von Fritschen, Speyer

„Folgekosten sind nicht abzuschätzen“

Persönlich bin ich der Auffassung, dass ein Projekt wie eine Landesgartenschau nicht (mehr) zu verantworten ist. Zwei Gründe hierfür: 1. Niemand kann sicher wissen, wie der Etat der Stadt bis zum Jahr 2026 aussehen wird. Wahrscheinlich ist auch nicht abzuschätzen, welche Folgekosten auf die Stadt zukommen durch die Instandhaltung des Gebiets der Landesgartenschau. 2. bin ich zusätzlich der Ansicht, dass die anvisierten Ausgaben besser für andere Zwecke verwendet werden sollten.

Sollte es – entgegen meinem Wunsch – zur Landesgartenschau in Speyer kommen, so verlangen die klimatischen Verhältnisse, wie sie inzwischen (weltweit) herrschen, dass die Besucher mit Pflanzen bekannt gemacht werden sollten/müssten, die Insekten anlocken, und mit solchen, die Trockenheit und Dürre standhalten. (...) Überdies sollten diese Pflanzen auf der Landesgartenschau dann auch zu kaufen sein (eine problematische Forderung wegen der Gärtnereibetriebe, die benachteiligt würden).

Wasserbereiche darf es – meiner Überzeugung nach – angesichts der unbestrittenen zunehmenden Wasserknappheit überhaupt nicht geben, außer es ist sichergestellt, dass dieses Wasser in einem Kreislauf zirkuliert (also nur einmal eingeleitet werden muss) oder von einem unserer Bäche oder dem Rhein abgeleitet wird. Das scheint angesichts der vorgesehenen Lage der Landesgartenschau jedoch nicht naheliegend. (...)

Ruth Werschak, Speyer