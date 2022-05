Der erst im April gestartete Lesekreis in der Stadtbibliothek „Lesen! Gemeinsam statt einsam“ geht in die zweite Runde und freut sich über weitere Lesebegeisterte. Wie die Stadt Speyer mitteilt, sind Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen willkommen. Geleitet wird der Lesekreis von Alexandra Mika, der Gemeindeschwester plus in Speyer. Er soll eine Möglichkeit „zum unkomplizierten Austausch“ über Bücher bieten, heißt es von der Stadtverwaltung. Ausgewählt werde die Lektüre nach den Interessen der Leserinnen und Leser. Eine von der Stadtbibliothek empfohlene Auswahl stehe jedoch bei den ersten Treffen bereit. Der Lesekreis trifft sich immer am ersten Donnerstag im Monat (5. Mai), um 9.30 Uhr in der Villa Ecarius, Bahnhofstraße 54.