„Mit Büchern wächst man besser“ – so lautet das Motto der landesweiten Leseförderaktion für das „Büchermini“-Startpaket des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ), zu dem gehört. Diese ist in diesen Tagen wieder angelaufen und wird in neuem Erscheinungsbild an die Bibliotheken ausgeliefert wird. Mit der seit 2010 angebotenen Initiative sollen schon die Kleinsten an Sprache und Lesen herangeführt werden. Trotz Corona sind rund 70 Bibliotheken aus ganz Rheinland-Pfalz bei der Aktion dabei.

Die neuen „Bücherminis“, mit überarbeiteten Materialien und farblich aufgepeppt in frischem Frühlingsgrün gehalten, werden jetzt von den teilnehmenden Bibliotheken an Eltern von Neugeborenen verteilt. Sie enthalten ein neues, von der Illustratorin Lee D. Böhm aus Leipzig gestaltetes Pappbilderbuch, eine Elternbroschüre und aktuelle Buchtipps. Dazu erhalten die Eltern im Paket einen Gutschein, mit dem sie die Bibliothek ein Jahr kostenlos nutzen können. Dieser soll es ihnen erleichtern, die Bibliothek für die ganze Familie zu entdecken und Bücher und andere Medien zu nutzen. So lernen die Eltern die Bibliothek als hilfreichen Partner für sich selbst und ihre Kinder kennen.

Dabei wird Wert darauf gelegt, möglichst viele Menschen zu erreichen. So ist der Text der begleitenden Elternbroschüre in zehn Sprachen übersetzt und mit abgedruckt. Damit werden auch Eltern mit nur geringen Deutschkenntnissen erreicht. Der Text der Elternbroschüre wurde bewusst in einfacher Sprache verfasst und farbig ansprechend illustriert.