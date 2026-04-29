Die Volkshochschule Speyer bietet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien das Programm „LiF – Lernen in Ferien“ an. Anmeldungen sind jetzt möglich.

„LiF – Lernen in Ferien“ ist ein kostenloses Unterstützungsangebot für alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz. „Ziel ist es, ein flächendeckendes, wohnortnahes und hochwertiges Lernangebot zu schaffen, das den schulischen Unterricht sinnvoll ergänzt“, teilt die Stadt mit. Um die Abläufe zu vereinfachen, hat demnach die Volkshochschule (VHS) Speyer unter www.vhs-speyer.de eine Anmeldeplattform eingerichtet, über die Erziehungsberechtigte die Schülerinnen und Schüler, die an dem Angebot teilnehmen sollen, wochenweise anmelden können. Die Anmeldung ist nur online möglich. Die Plattform https://t1p.de/LiF-Sommer2026 ist bis 24. Mai freigeschaltet.

Alle Kurse werden laut Stadt bedarfsgerecht geplant, das heißt in enger Abstimmung zwischen den Familien, Lehrern sowie den Kursleitungen der Volkshochschule. Die Lehrer melden der VHS die zu wiederholenden beziehungsweise die zu übenden Inhalte.

Neben fachlichen Inhalten, zum Beispiel aus Mathematik, Deutsch, Deutsch als Zweitsprache oder Englisch, stehe auch das Üben überfachlicher, wie beispielsweise sozialer Kompetenzen, im Fokus von LiF. Das Angebot findet vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August jeweils von 9 bis 12 Uhr zentral in den Räumlichkeiten der IGS Speyer statt.